"As pessoas já não respeitam António Costa como respeitavam, já vi isto por dentro, no Cavaquismo"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a hospitalização de Donald Trump, a visita da Presidente da Comissão Europeia a Portugal, o mandato do Presidente do Tribunal de Contas, as negociações para o Orçamento do Estado para 2021, a corrida à Presidência da República e o impacto da pandemia nos idosos.