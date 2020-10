Tribunal de Contas. "Primeiro-ministro inventou um princípio que não está escrito em lado nenhum"

"O primeiro-ministro inventou um princípio que não está escrito em lado nenhum" relativamente ao facto de as pessoas apenas fazerem um mandato, começou por salientar José Gomes Ferreira relativamente à saída do ex-presidente do Tribunal de Contas.

O que está em causa é uma "realidade muito mais vasta e mais profunda que tem a ver com a organização do país, o que queremos do país para os próximos 10 anos".

"António Costa percebeu que ou agora fazia como quer ou daqui a algum tempo já não tem possibilidade, porque pode ter de sair do Governo se as coisas correrem mal na frente orçamental e, sobretudo, na frente financeira".

