Um campeão mundial de motonáutica e um menino de camisola rosa

SEFEROVIC “OFERECE” LIDERANÇA AO BENFICA

A Liga ainda só vai com três jornadas – incompletas por ainda não se ter realizado o Sporting-Gil Vicente da ronda inaugural – e já rebentou a primeira “bomba”, resultado direto do triunfo (merecido, com uma arbitragem da pré-história…) do Marítimo no terreno do campeão FC Porto. Um desfecho que permitiu ao Benfica chegar ao primeiro lugar da tabela na sequência da terceira vitória consecutiva, a de agora, frente ao Farense, muito, muito complicada. Porque a exibição benfiquista roçou, em muitas fases, o sofrível (estreia desastrada de Otamendi), obra das dificuldades causadas pelos algarvios. Vá lá que Seferovic entrou em ação e 35 minutos foram-lhe suficientes para conseguir o “bis” que valeu mais três pontos. Benfica que segue isolado, mas que podia ter a companhia do Sporting que, tal como os encarnados, são a única formação apenas com vitórias… mas falta o tal desafio.

MERCADO COM MUITAS SURPRESAS

A Liga é agora interrompida (só regressa no fim de semana de 17/18, com dois jogos a chamarem as atenções gerais: Sporting-FC Porto e Rio Ave-Benfica), mas muitas equipas vão apresentar-se transfiguradas, tantas serão as mudanças. Jogadores como Danilo, Alex Telles, José Luís, Vinícius, Tiago Dantas ou Wendel jogarão em equipas de nomeada, como Man. United, Tottenham, Bayern ou PSG, mas também chegarão a Portugal alguns bons futebolistas, caso concreto de João Mário, que está de regresso a Alvalade.

PORTUGAL PREPARA LIGA DAS NAÇÕES

Não há Liga, mas o futebol não para: vem aí mais uma dupla jornada da Liga das Nações. Com Portugal a deslocar-se a França e a Suécia a Alvalade, em defesa do título conquistado no ano passado. Antes, porém, o conjunto liderado por Fernando Santos prepara-se frente a um dos melhores conjuntos da atualidade: a Espanha. Será na noite de amanhã, no recinto sportinguista, segundo teste à presença de público, depois da estreia nos Açores. Um bom jogo em perspetiva.

MOURINHO GOLEIA, KLOPP GOLEADO

Mas o fim de semana futebolístico foi pródigo em grandes jogos, resultados e presenças lusas. No regresso a Manchester, domingo, José Mourinho “acertou” contas com o ex-clube e o Tottenham bateu o United (6-1), para um par de horas depois o protagonismo passar para o Aston Villa. Birmingham delirou com o fenomenal 7-2 ao campeão… Liverpool! Inglaterra que apadrinhou no dia anterior, em Leeds, a estreia de Rúben Dias pelo Man. City. Um empate (1-1) amargo muito por culpa do “frango” de Ederson. Uma palavra também, para mais dois portugueses: Rafael Leão, que bisou na vitória do Milan frente ao Spezia, e Renato Sanches que também fez um golo no triunfo do Lille (3-0 em Estrasburgo). E há, quase sempre, Lewandowski: o melhor jogador europeu da última época marcou quatro golos pelo Bayern na vitória frente ao Hertha por… 4-3.

UM CAMPEÃO MUNDIAL DE MOTONÁUTICA E…

Continuam de feição os ventos nos desportos motorizados. Agora, na motonáutica, com Duarte Benavente a tornar-se campeão mundial da modalidade, em Fórmula 2, na derradeira prova disputada em Vila Velha de Rodão. Do “5 de outubro” ressalta, também, o regresso do Sporting ao título de campeão de futebol de praia, destronando o hegemónico Sp. Braga.

…UM MENINO DE CAMISOLA ROSA

Porém, o feriado trouxe um grande feito no ciclismo internacional com marca portuguesa. João Almeida, jovem de 22 anos, é o novo camisola rosa do Giro de Itália repetindo um feito com 31 anos conseguido por Acácio da Silva no mesmo local: o cume do Etna. Se vai ou não ganhar a competição mais tarde se saberá. Para já, a liderança pertence-lhe. No ciclismo ainda, ao fim do dia, Amaro Antunes (W52-FC Porto) conquistou a Volta a Portugal em bicicleta (a possível) confirmando aquilo que já se previa quase desde o início da prova.