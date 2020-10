“FC Porto deixou de fazer grandes negócios como fez no passado”

“ALEX TELLES E DANILO TINHAM QUE RENDER MUITO MAIS DINHEIRO AO FC PORTO”

No Tempo Extra desta semana, Rui Santos analisou as saídas de dois dos jogadores mais importantes da equipa. O comentador da SIC falou do valor que o Manchester United pagou pelo lateral brasileiro e do empréstimo de Danilo ao PSG, com opção de compra.

O ONZE BASE PROVÁVEL DO FC PORTO

No Tempo Extra ainda houve tempo para se analisar quais são os jogadores prováveis a assumir a titularidade. Os reforços Nanú e Felipe Anderson entram nas escolhas de Rui Santos.

