Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, as eleições nos Estados Unidos da América, o Orçamento do Estado para 2021, a polémica do Tribunal de Contas, a oposição e a situação da pandemia do novo coronavírus em Portugal.

O comentador da SIC diz que o que tem sido "fatal" do ponto de vista político é que o "tema da pandemia voltou à campanha" nos Estados Unidos. Sobre Joe Biden, diz que o candidato tem sido inteligente:

"Mudou um bocado o discurso e tem sido inteligente. Está mais abrangente e menos abrasivo"

Luís Marques Mendes afirma que o Orçamento de Estado para 2021 será, sobretudo, um "orçamento de transição num ano de recuperação". Revela que não haverá empréstimo para o Novo Banco e que a nova prestação social custará ao Estado 450 milhões de euros.

"Há uma grande dificuldade dos partidos à Esquerda de votarem contra"

Quanto à troca de presidentes no Tribunal de Contas, diz que a "a não recondução é um erro".

"Se a lei permite a recondução, e se ele fez um bom mandato, o que deve acontecer? Deve ser reconduzido"

Onde para a oposição? "Do ponto de vista da Democracia, isto é uma entorse democrata, caso contrário quem beneficia são os extremos"

Luís Marques Mendes afirma que o Governo deverá implementar algumas restrições nos próximos dias, devido ao aumento dos casos diários de covid-19, e que as restrições no Natal vão "depender do que os cidadãos fizerem".