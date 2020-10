Uma “manita” encarnada de avanço

Ninguém esperava que apenas concluídas quatro jornadas da Liga – é verdade que continua em falta o Sporting-Gil Vicente – já houvesse uma equipa isolada no comando e com confortável vantagem, concretamente o Benfica. Pois, mas é por isso que o futebol continua a ser um espetáculo diferente de todos os outros. São cinco os pontos de avanço que os encarnados dispõem sobre a concorrência, uma sempre simpática e confortável “manita”, que pode reduzir-se caso os leões vençam o jogo que falta, mas quando se olha para a esperada luta a dois pelo título… a verdade é que o campeão está mesmo aquela distância dos benfiquistas. Tudo porque em cima do desaire caseiro com o Marítimo deu empate o “clássico” de Alvalade – ficou a sensação de que os portistas se preocuparam demasiado cedo em guardar a vantagem com que foram para o intervalo -, ao passo que a formação de Jorge Jesus entrou com tudo na deslocação a Vila do Conde, encostou o Rio Ave às cordas, conseguiu exibição consistente, esteve muito forte no ataque e até podia ter vencido por números bem mais expressivos. É verdade que nesta fase da temporada, cinco pontos não são nada. Mas como muito bem defende JJ é preferível tê-los de avanço do que de atraso.

BENFICA SÓ COM VITÓRIAS E… PAULINHO

O certo é que quatro jornadas passadas, apenas uma equipa conta por vitórias todos os jogos, Benfica, mas apenas outras duas ainda não perderam, curiosamente as que têm o jogo para cumprir. Outros números, ainda, da 4.ª ronda: Portimonense e Famalicão (fora) e Paços de Ferreira venceram pela primeira vez, Farense, último da tabela, conseguiu o primeiro ponto, Santa Clara, Nacional e Rio Ave perderam pela primeira vez. Uma jornada que encerrou com um dos jogos com mais história entre nós, o Boavista-V. Guimarães, e que teve como fator de decisão um grande golo de Edwards a assinalar a estreia de João Henriques na liderança dos minhotos, em substituição de Tiago Mendes. Porém, pelo que jogou no segundo tempo, a equipa do Bessa merecia ter pontuado. Sem nada que ver com a ronda, mas tratando-se de um protagonista, o Sp. Braga resolveu a questão Paulinho: contrato renovado até 2025 e, certamente, mais uns bons milhares de euros na conta no final de cada mês. Não conseguiu entrar no Sporting, mas garantiu o futuro.

MUITOS GOLOS LUSOS LÁ POR FORA

Foi um bom fim-de-semana para vários futebolistas lusos. Nos EUA, um golo de Nani, pelo Orlando City, valeu uma igualdade (1-1) no recinto do New York Red Bulls e consequente apuramento para o “play off” da MLS. Na Alemanha, André Silva e Gonçalo Paciência foram os autores dos golos que valeram empates (também 1-1) ao Eintracht Frakfurt e Schalke, respetivamente, enquanto em Espanha, Gonçalo Guedes também marcou, mas o Valência perdeu (1-2). Finalmente, três lusos surgem na equipa da semana da Ligue1, em França: Anthony Lopes (Lyon), José Fonte e Renato Sanches (Lille). É o jeito que tantos reconhecem!

JOÃO ALMEIDA NA LUTA

Mas o português que merece todo o protagonismo é, sem dúvida, o ciclista João Almeida, que segue de “maglia rosa” vai para 14 dias. O pior está para chegar, pois seguem cinco dias diabólicos, com muita montanha (hoje há uma contagem de 2.ª e quatro de 3.ª), a sua vantagem para Kelderman encurtou imenso, mas o mínimo que se pode garantir é que este jovem continua em primeiro e na luta pelo sucesso. E mesmo que não vença a competição de uma coisa pode estar certo: já conquistou este País!

► A PÁGINA DO MATCH POINT