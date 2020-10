“O SPORTING ESTÁ ISOLADO NUMA ILHA E É O LADO MAIS FRACO EM TERMOS DE PODER”

No Tempo Extra desta semana, foram analisadas as críticas do presidente do Sporting à arbitragem e ao “sistema de futebol” que existe em Portugal.

“DEVEMOS ESTAR PREOCUPADOS COM O FUTEBOL QUE AÍ VEM”

O comentador da SIC alerta para as consequências que as polémicas sobre as arbitragens podem ter nos clubes portugueses num contexto europeu.

