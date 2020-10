“O árbitro Tiago Martins não seguiu o protocolo em Alvalade”

“HOUVE DUALIDADE DE CRITÉRIOS DA ARBITRAGEM NO CLÁSSICO”

O comentador da SIC considera que a jogada entre Pedro Gonçalves e Zaidu é um “lance típico de penálti”.

“17,9% DE NÃO REVERSÕES DE PENÁLTIS PARECE-ME SER UMA PERCENTAGEM BASTANTE ALTA”

No Tempo Extra desta semana, foi revelado o número de reversões do VAR em 2019/20 e nas quatro jornadas desta época. A percentagem de não reversões também foi analisada por Rui Santos.

“OS ERROS NÃO SÃO SEMPRE PARA O MESMO LADO”

No Tempo Extra, também houve tempo para se analisar alguns erros de arbitragem em jogos do Sporting e do FC Porto, em termos de benefícios e prejuízos.

