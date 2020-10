“Centenários” com a marca de Pepe

O FC Porto regressa esta noite à Liga dos Campeões, com o objetivo, perfeitamente possível, de reverter o desaire de Manchester, onde foi evidente a escandalosa atuação de um jovem árbitro da… Letónia. Agora, o campeão nacional defronta o Olympiakos, onde pontifica um bom treinador português, Pedro Martins, alinha um ex-portista, José Sá, jogam dois futebolistas já sonhados pelos dragões, Rúben Semedo e Bruma, integram o plantel mais três portugueses com passagens pela formação dos principais clubes de Lisboa (Rúben Vinagre, Tiago Silva e Pêpê Rodrigues), mais o goleador Hassan, que fez carreira no Sp. Braga.

De tudo isto Sérgio Conceição e os seus jogadores são conhecedores, mas o facto mais notável é que na noite do 247.ª jogo internacional da equipa lusa, Pepe chega ao jogo número 100… a partir da fase de grupos. Feitas as contas, concretamente para a UEFA, o internacional português (113 jogos na Seleção A mesmo tendo nascido em Maceió – graças a Deus que o deixaram naturalizar-se!!!) já soma 101 desafios, pois para o organismo (e também para mim) os dois jogos de uma pré-eliminatória também são válidos. Ou seja: quando falamos de “centenários” Pepe está na primeira linha.

Sempre pujante, sempre determinado, sempre capital na defesa das camisolas que veste. E se todos os companheiros lhe seguirem as pisadas, a mais famosa equipa de futebol da Grécia não tem quaisquer hipóteses de ser feliz (como se deseja) esta noite no Dragão. Com público nas bancadas. Mesmo sendo poucos… é ótimo!

Lewis Hamilton não perdoou

Por falar em centenário, na F1 há um insaciável vencedor: Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, inglês de Stevenage, de 35 anos, seis vezes campeão mundial, que no regresso a Portugal do “circo” 24 anos depois – com “demasiados” adeptos nas bancadas, tendo em conta a situação de calamidade que se vive entre nós – fica na história do Autódromo de Portimão como o seu primeiro vencedor, mas muito especialmente porque conseguiu a 92.ª vitória em GP, superiorizando-se ao mítico Michael Schumacher pela diferença mínima, ele que no sábado tinha conseguido a 97.ª “pole position” da carreira. Sinal de que, a exemplo de Pepe (que tem mais dois anos), o mais tardar nos primeiros meses da nova época, lá estará o inglês a imortalizar-se (sabe-se lá por quanto tempo) como aquele que mais depressa chegou, duplamente, a dois resultados com três dígitos. É que tendo em conta a fraca oposição das restantes marcas…

João e Rúben: felizes com (e por) eles!

Em apenas duas rodas, mas onde o esforço nada tem a ver, vá lá, com o “conforto” de um monolugar, confirmou-se tudo aquilo que se adivinhava desde metade do “Giro”: João Almeida e Rúben Guerreiro são os mais recentes heróis deste País pequeno, mas com desportistas de inigualável capacidade – os parabéns do Poder acabam por ser, de forma esmagadora, os de uma Nação que com eles vibrou. E muitos foram aqueles que despertaram para a realidade de uma modalidade que alguns aceitam como sendo de lazer…

João, que perdeu a “rosa” numa escalada feita para super-homens, não se deu por vencido e terminou as últimas duas etapas na quarta posição, realidade que lhe conferiu igual lugar no final – foi pena, pois ele, mais do que ninguém, merecia o pódio; já Rúben, sabia que tinha de chegar a Milão para garantir a sua precisa “maglia azzurra”, feito maior de um ciclista numa competição da grandeza do “Giro”.

O que virá a seguir não se sabe, mas fica a certeza de uma coisa: estes dois jovens têm tudo para ser felizes. E a eles estarem para sempre gratos pela felicidade que nos transmitiram nas últimas três semanas!

Benfica em franca atividade

De volta ao futebol, para encerrar a crónica a falar do Benfica. Que manteve os cinco pontos de vantagem sobre FC Porto e Sporting – os leões têm tudo a seu favor para encurtar a distância, uma vez que acerta calendário na noite de amanhã frente ao Gil Vicente, jogo relativo à jornada inaugural – depois de vencer, tranquilamente, o Belenenses SAD (quando é que o Belenenses volta a ser apenas Belenenses), que vai às urnas esta quarta-feira para decidir se Luís Filipe Vieira continua à frente do clube nos próximos quatro anos ou se cede o passo a um dos outros três concorrentes – nunca me cansarei de referir que houve falta de democraticidade nesta campanha eleitoral ao não ser dada a hipótese aos candidatos de emitir opinião nos órgãos de comunicação do clube – e encerra a semana futebolística na noite de quinta-feira, recebendo a visita dos belgas do Standard Liège na segunda ronda da Liga Europa, com a presença de quase cinco mil adeptos nas bancadas, depois de longos meses de jejum competitivo… no Estádio da Luz!

