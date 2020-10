“FC Porto equilibrou-se e Sérgio Oliveira merece maior crédito na equipa”

“VITÓRIA IMPORTANTE PARA O FC PORTO E FUTEBOL PORTUGUÊS”

No Tempo Extra desta semana, analisou-se a vitória do FC Porto frente à equipa comandada pelo português, Pedro Martins. Rui Santos elogiou as opções de Sérgio Conceição durante a partida e o facto da equipa grega ter terminado o jogo com cinco portugueses no onze.

COMO É QUE O FC PORTO ENFRENTOU OS GREGOS? QUE ALTERAÇÕES FORAM FEITAS DESDE O JOGO EM MANCHESTER?

“SÉRGIO OLIVEIRA É MUITO IMPORTANTE PARA O FC PORTO”

No Tempo Extra, houve ainda tempo para se analisar as exibições de Sérgio Oliveira e de Fábio Viera, autores dos golos dos dragões.

“TEMOS DE CELEBRAR A PRESENÇA DE PÚBLICO NO DRAGÃO”

O estádio do FC Porto teve adeptos pela primeira vez em sete meses.

