Uma prenda para o presidente

Luís Filipe Vieira havia sido confirmado para mais um mandato como presidente do Benfica já passava das duas horas da madrugada de ontem, conseguindo da parte de 22.817 associados a percentagem suficiente (quase 63%) para levar de vencida a oposição, especialmente Noronha Lopes (quase 35%), uma vez que aquele que mais cedo se assumiu, Rui Gomes da Silva, como opositor a LFV teve uma derrota estrondosa; pouco mais de 20 horas depois, num Estádio da Luz com quase cinco mil espectadores passados, mais de sete meses depois com público, a equipa de futebol profissional oferecia a prenda merecida a o dirigente por força da 7.ª vitória consecutiva na época, agora na Liga Europa, frente a um Standard Liège (3-0) sem capacidade para contrariar a dinâmica de um conjunto que passa por fase de alta rentabilidade, com 23 golos. Aliás, não fora o desaire grego que afastou os encarnados da Champions e a aposta de Vieira em JJ era tipo… Euromilhões.

A partir daqui, com o dirigente confirmado para mais quatro anos de liderança – embora RGS tenha afirmado na véspera da ida às urnas ser sua convicção de que os associados voltarão a votar dentro de um ano… - e a equipa de futebol (mola real de tudo) a voar impante, o que é se pode esperar da maior instituição desportiva nacional? Do futebol tudo. Ou seja, que será candidato a conquistar todas as competições em que participar, incluindo a prova europeia. Já do dirigente vai depender muito do como se desenrolarem os processos judiciais em que se encontra envolvido. Se por um lado terá de conviver com esta realidade até poder defender-se, por outro não deixará de ter aqueles que com ele não concordam à espreita de qualquer possibilidade de incómodo. O Benfica no seu íntimo é um clube que prima pela tranquilidade… mesmo em desacordo. Essa realidade ficou provada no recente ato eleitoral. Se será para continuar, o tempo o dirá.

Excelente jornada europeia

Já antes do Benfica ter triunfado na jornada europeia, já os outros dois representantes tinham dado o seu precioso contributo. Primeiro o FC Porto, na Liga dos Campeões, levando de vencida, sem mácula, o aportuguesado Olympiakos grego, com alguns futebolistas em destaque: Fábio Vieira e Sérgio Oliveira pelos golos que conseguiram, mas também Marchesin, pelo muito que defendeu. Sem esquecer Pepe, o novo “centenário” da competição… em jogos a partir da fase de grupos – contando os desafios de uma pré-eliminatória (como se pode confirmar no site da UEFA) já vai nos 102… De salientar que na terça-feira o campeão nacional volta à liça, recebendo a visita do Marselha.

Depois do campeão nacional, na Liga Europa, também ontem, o Sp. Braga foi à Ucrânia derrotar o Zorya (2-1) e com novo triunfo – a exemplo dos encarnados – perfila-se para passar à fase seguinte da competição, situação que pode ter confirmação na próxima quinta-feira quando se deslocar ao terreno do Leicester – os encarnados recebem a visita dos escoceses do Rangers. De qualquer forma, olhando os pontos na UEFA que valem as próximas épocas europeias, três vitórias valem muito, mas mesmo muito.

Sporting à espreita na Liga…

A verdade é que por força da pandemia, temos tido futebol praticamente todos os dias. A meio da semana, foi acertado o calendário da Liga, com o Sporting a levar de vencida o Gil Vicente e a subir isolado ao segundo lugar a apenas dois pontos do líder Benfica – ganhando ao Tondela na noite de domingo… será primeiro à condição. Isto porque a equipa da Luz só joga na noite de segunda-feira, no Bessa, frente ao Boavista, conjunto que teima em acertar o passo. Porém, a Liga está de regresso já esta noite, com o FC Porto a deslocar-se a Paços de Ferreira. Porque o futebol não para, uma vez que para o ano, se as coisas na Europa (e no Mundo) não se agravarem, terá lugar a fase final do Campeonato da Europa… deste ano. Por isso, mesmo com muitos jogadores a emprestarem qualidade às seleções, já há muita gente a suspirar pelo regresso da Liga das Nações e consequentes datas FIFA…

► A PÁGINA DO MATCH POINT