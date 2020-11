Sean Connery, homem e mito

Quando evocamos Sean Connery, a figura emblemática de James Bond surge como um símbolo incontornável. Afinal de contas, as suas sete encarnações do Agente Secreto 007 (incluindo o oficioso “Nunca Mais Digas Nunca”, lançado em 1983) inscreveram-se na história do cinema como um eco paradoxal, porque irónico e espectacular, das convulsões da Guerra Fria — era preciso alguém para salvar o mundo…

E não podemos esquecer o modo como a sua figura altiva, cruzando um suave toque de vulnerabilidade com uma infinita coragem, pontuou muitos outros filmes, mais ou menos derivados de um conceito de cinema “policial”, com ou sem espiões e uma essencial promessa de aventuras. Daí que também seja importante citar “Os Intocáveis” (1987), a saga de Brian De Palma sobre Chicago na era de Al Capone — foi o filme que lhe valeu o seu Oscar (na categoria de melhor actor secundário).

Sem qualquer menosprezo por tais proezas, bem pelo contrário, gostaria de lembrar um filme que, a meu ver, pode resumir a vibração tão particular — algures entre o humanismo e a mitologia — que Sean Connery integrou nas suas melhores composições. E tanto mais quanto nunca teve grande difusão, permanecendo desconhecido de muitos espectadores, até mesmo de alguns dos seus maiores admiradores. Ou seja: “Descobrir Forrester” (2000), realizado por Gus Van Sant.

Sean Connery interpreta William Forrester, escritor que leva uma existência quase de eremita. Na sequência de um encontro mais ou menos acidental, ele irá transformar-se num discreto conselheiro de um estudante universitário (Rob Brown) que alimenta o desejo de ser escritor. Com uma belíssima banda sonora jazzística, dominada por temas de Miles Davis, “Descobrir Forrester” evolui como um conto moral, não apenas em torno da utopia da sua personagem mais jovem, mas também sobre a arte de envelhecer do escritor que recusa ceder a qualquer retórica fácil da “arte” e do “artista”.

Sean Connery foi esse actor, de uma só vez metódico e generoso, combinando gravidade e humor, capaz de colocar em cena a difícil arte de viver e sobreviver. Será preciso recordar que, com um apurado sentido de “casting”, Steven Spielberg lhe ofereceu o papel de pai de Indiana Jones? “Indiana Jones e a Última Cruzada” (1989) pode mesmo ser visto como uma celebração do velhinho gosto da aventura, muito antes de os mais recentes filmes de super-heróis terem sobreposto o mercantilismo ao prazer do cinema.

Enfim, com uma filmografia de perto de uma centena de títulos, talvez que, para lá de 007, Sean Connery seja um actor a (re)descobrir, sobretudo para os espectadores mais jovens. Permito-me deixar uma simples sugestão, evocando “A Colina Maldita” (título original: “The Hill”), drama de 1965 sobre uma prisão militar britânica durante a Segunda Guerra Mundial dirigido pelo grande Sidney Lumet — Sean Connery era já o James Bond oficial, desde “Dr. No/Agente Secreto 007” (1962), mas não deixava de fazer valer a sua versatilidade.