Um dos gadgets mais divertidos do ano (e bem precisamos)

Os Óculos Gentle Monster Eyewear II da Huawei são óculos com som e que atendem chamadas, segunda versão. Não são os primeiros a fazer isto tudo, já experimentei outros modelos que são, em teoria, capazes de fazer o mesmo. Dos que experimentei, nenhum se lhes compara.

Começo logo pela embalagem e já lá vamos ao que interessa. Logo que abrimos, vemos uma caixa preta com aparência de couro preto (espero que seja falso), típico de óculos caros. Só lá dentro é que vamos encontrar os gadgets. Esta caixa tem outra função além de guardar os óculos: é um carregador sem fios, ou seja, a caixa liga-se a uma tomada e depois podemos carregar os óculos, assim ou com a bateria interna, tal como as pequenas caixas dos auriculares sem fios.



Depois, temos então os óculos. Experimentei um modelo preto, relativamente neutro, daqueles que ficam bem com tudo. Há dois tamanhos, sendo que o maior é mais destinado a um público feminino, pelo menos pelos padrões tradicionais, mas esses padrões contam cada vez menos.



Depois do processo de emparelhamento, que é feito também através da caixa, começa a magia. E cá estou eu, que até vejo relativamente bem ao pé (uso óculos desde os 10 anos), a fazer a figura ridícula de estar de óculos escuros dentro da redação da SIC. Felizmente isto até é um descanso para trabalhar com o ecrã, podemos pensar que é uma função nova para óculos escuros.

O som é de uns auscultadores medianos, para não dizer pior. Mas é, ao mesmo tempo, o melhor som que alguma vez ouvi com este tipo de tecnologia, a transmitir diretamente para o ouvido interno. É perfeitamente aceitável para ouvir descontraidamente música, quer em passeio, quer a trabalhar. Não é topo de gama para nos extasiarmos com a qualidade, mas até tem uma boa separação “espacial” de sons.

Onde se destacam, e de que maneira, é na qualidade das chamadas. Tenho à minha frente alguns dos melhores auscultadores do mundo que podem atender chamadas e não lhes ficam atrás neste caso. Só uma pequena diferença: é que continuamos a ouvir o som ambiente, porque obviamente temos os nossos ouvidos completamente desobstruídos. Se o som ambiente não for demasiado e preferimos estar atentos ao que nos rodeia, como frequentemente acontece quando temos mais gente à volta, ou se formos a caminhar na rua quando temos de ter a perceção do que nos rodeia, é perfeito. Se nos quisermos isolar de facto, é melhor comprar uns auscultadores com cancelamento de ruído. Como quaisquer bons auscultadores sem fios, a música ou o vídeo para quando tiramos os óculos. Delicioso.

Caso curioso: quando estava descontraidamente a ouvir música, surgiu uma parte simplesmente falada, quase saltei na cadeira porque parecia que estava a ouvir vozes do nada.



Senti de facto algumas quebras de ligação, mas nada de complicado. Repito o que já disse: nenhuma marca me impressiona tanto com as atualizações que melhoram os aparelhos que já temos mas, dito isto, também não me parece boa ideia comprar com base em melhorias futuras.

Se vale a pena? Eu diria que, para quem adora tecnologia e gosta da magia destas coisas, sim, desde que tenha uns bolsos bastante fundos. Só os vai poder usar ao sol, para não fazer figuras ridículas, e custam 350 €.



Para o ano que vem, a Huawei tenciona lançar versões que permitem colocar lentes graduadas. Deve ter de os tirar para passar o controlo nos aeroportos, mas, por favor, façam-os a aceitar várias fontes para eu poder estar a trabalhar com o computador e atender chamadas ao mesmo tempo.