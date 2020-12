Sessão de Cinema: O Cavalheiro com Arma

De que falamos, ou de quem falamos, quando falamos de Robert Redford? Pois bem, de uma verdadeira lenda viva de Hollywood. Da sua estreia como actor televisivo no começo da década de 1960 até ao desenvolvimento de uma notável carreira também na realização, passando pela criação do Festival de Sundance, Redford possui um notável currículo, invulgar em qualquer época do cinema dos EUA.

E tem sido também alguém que sabe manter uma actividade diversificada, procurando papéis que se adequem à sua idade (nasceu a 18 de Agosto de 1936). Um bom exemplo poderá ser “O Cavalheiro com Arma”, produção de 2018 com direcção de David Lowery, disponível numa plataforma de streaming.

O título original, “The Old Man & the Gun”, é para ser tomado à letra. Este é, de facto, o retrato de um velho senhor, Forrest Tucker (personagem verídica), que, na sequência de algumas atribulações pouco legais, estava preso… Consegue escapar e começar (aliás, recomeçar) uma actividade de assaltante de bancos de tal modo desconcertante que, sem que a polícia o consiga apanhar, vai protagonizando um verdadeiro mito urbano.

Redford compõe a figura de Tucker com um misto de charme e ironia, refazendo uma certa imagem paródica, a meio caminho entre os filmes de Série B dos anos 30/40 e as aventuras de banda desenhada. A sua inesperada cúmplice, Jewel, é interpretada por Sissy Spacek, outra personalidade lendária no firmamento de Hollywood.

Por tudo isso, “O Cavalheiro com Arma” talvez de possa definir como um filme de resistência. Resistência a quê? Pois bem, à vaga de super-heróis fabricados com efeitos especiais, interessando-se antes pelas fragilidades e contradições de personagens realmente humanas.

TVCine