Benfica muito longe de arrasar

Continuam por cumprir duas das promessas de Jorge Jesus no regresso ao Benfica. Disse o treinador no dia da apresentação, no Seixal, que consigo os encarnados iriam jogar o triplo e que o seu futebol seria de arrasar. Pois bem, e muito embora a equipa da Luz continue em ação nas quatro competições possíveis – não está na Champions, mas continua nas provas europeias através da Liga Europa, que a SIC vai transmitir em direto por mais três épocas -, a verdade é que o futebol exibido não triplica o que foi produzido na temporada passada e quanto a arrasar… nem pensar.

Valha a verdade, porque é inquestionável a qualidade do plantel, embora JJ seja um eterno insatisfeito e se pudesse teria uma equipa completamente diferente daquela de que dispões, não será assim tão difícil encontrar alguns motivos para o menor rendimento individual, global e até estético deste Benfica, exceção, vá lá, para os triunfos conseguidos em Famalicão, logo a seguir ao desaire grego, e frente ao modesto Vilafranquense no segundo jogo em que os benfiquistas participaram na Taça de Portugal. Quanto ao resto… Basta ponderar o que se passou na Bélgica, com Paços de Ferreira e Vitória minhoto.

Independentemente de Luís Filipe Vieira não ter “dado” ao treinador Cavani – quando regressou ao Benfica, o argentino estava muito, muito perto de ingressar no clube -, muito menos o “novelista” Lucas Veríssimo e, eventualmente, Bruno Henrique, a verdade é que os encarnados têm excelentes jogadores (podem não o ser para o treinador…) que nem sequer contam, casos de Ferro ou Cervi, mas o problema maior, parece a muita gente, está na forma como a equipa defende como bloco, com maior incidência na zona central, realidade que deixa muito expostos dois defesas de grande qualidade (Otamendi e Vertonghen), mas que não vão para novos e no que diz respeito a velocidade… Ou seja: para jogar o triplo e arrasar, o Benfica tem de resolver este problema. Se será em janeiro, com a chegada de reforços, ninguém sabe, mas parece seguro que se o “mestre da tática” não acerta de vez com o esquema… vai ser toda época em cima da corda bamba.

JESUS TINHA RAZÃO E…

Numa coisa estava Jorge Jesus certo: apenas Jurgen Klopp podia ser eleito como o treinador do ano para a FIFA. Particularmente parecia-me que Hansi Flick estava em vantagem, por ter ganho tudo na Alemanha, mais a Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia, mas não. Realmente, a decisão foi galardoar o prestigiado do técnico do Liverpool.

E se foi por ter sido, especialmente, campeão do mundo de clubes – também venceu a Premier League, colocando ponto final num jejum de 30 anos -, a questão que se pode colocar é a seguinte: se o Flamengo, treinado pelo atual responsável benfiquista, tem conquistado aquela competição, o prémio conquistado por Klopp seria para Jorge Jesus? Não sendo o futebol uma ciência exata… A verdade é que JJ sempre defendeu que só Klopp podia conquistar o galardão que José Mourinho também tem em casa e acertou em cheio.

… LEWANDOWSKI JUSTAMENTE MELHOR DO MUNDO

Quem ficou à porta de somar o terceiro “The Best” (simplificando: a 6.ª Bola de Ouro; para Messi seria a 7.ª) foi Cristiano Ronaldo, uma vez que o vencedor do troféu, justificadamente, foi o polaco Robert Lewandowski, ponta de lança do Bayer Munique, e que sempre vimos, como se confirmou, como o mais sério candidato a suceder ao argentino do Barcelona. “Lewangol” teve uma época fantástica, pois venceu tudo pelo seu clube, foi o melhor marcador da Champions, ficou em 2.º lugar na Bota de Ouro e esta temporada já vai com números muito apreciáveis: em 17 jogos pelos bávaros já apontou 18 golos. Uma verdadeira máquina, com todo o respeito que CR7 e Messi me merecem.

Cristiano Ronaldo, mesmo assim, conquistou o “seu” prémio, pois integrou pela 14.ª vez a equipa do ano da FIFA. Um “onze” simplesmente estratosférico formado pelos seguintes futebolistas: Allison (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern); Kimmich (Bayern), De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcântara (Bayern); Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern) e Cristiano Ronaldo (Juventus).

“CIRCO”, ALONSO, PEREZ E UM JAPONÊS

A Fórmula1 já foi de férias, mas as notícias continuam a ser muitas. Uma delas diz respeito a Portugal, pois não caiu a possibilidade de Portimão ser um dos 23 GP da próxima época. Há uma data livre e que muito diz ao nosso país, 25 de abril, e pode muito bem acontecer que voltemos a ter a mais sensacional disciplina do desporto automóvel de novo entre nós. Lá para o início de 2021 se saberá. E que bom seria!

Já no que diz respeito a pilotos, Fernando Alonso, bicampeão mundial que está de volta, já se sentou ao volante de um Renault (que vai passar a Alpine), no circuito de Yas Marina, no Abu Dhabi, e conseguiu a volta mais rápida, ele que completou 105 voltas ao circuito, deixando perceber que o “circo” tem de contar com ele em 2021.

Já Sergio Pérez, que terminou a sua ligação à Racing Point, continua sem equipa para a nova temporada, mas são cada vez mais fortes os rumores que o dão como certo na Red Bull, no lugar de Alex Albon. Enquanto isso, a Alpha Tauri trocou o russo Kvyat pelo japonês Yuki Tsunoda, o 18.º nipónico a correr na F1. Logo, 2021 promete, até porque Lewis Hamilton ainda não renovou contrato com a Mercedes…