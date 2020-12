Aspirar, vale a pena o trabalho manual

Querem saber se se justifica pagar o preço alto e sobretudo se vão poupar trabalho. Sempre disse que sim, embora dependa muito das casas. Justifica-se sobretudo para quem, como eu, tem animais em casa.

Eu tenho quatro cães, dois deles de porte muito razoável, e três gatos, portanto a minha casa é um modelo extremo para testar aspiradores. Os modelos que melhor conheço da iRobot fazem o trabalho maior, sem dúvida. Funcionam de forma autónoma e estão cada vez mais inteligentes: até é possível dizer ao robot para ir aspirar a cozinha estando ele na sala, que ele cumprirá a tarefa e voltará a carregar. Claro que o normal é programar toda uma casa ou um piso (escadas implicam transporte manual). Os modelos mais caros ultrapassam a questão do depósito pequeno porque têm uma torre na base que pode acumular semanas de lixo até ser necessário despejar.

O pior nestes robôs é que se dão mal com obstáculos como tapetes soltos. Alcatifas não são problema. Também levam muito tempo a cumprir a tarefa e, se estiver em casa, pode ser incomodativo. Escadas nem pensar, como disse, e detalhes como almofadas ou sofás, que também agarram pelos, ficam esquecidos.

É aqui que é preciso fazer escolhas. Claro que não conheço todos os aspiradores de mão, mas é reconhecido que a Dyson revolucionou o mercado, criando uma série de modelos que foram rapidamente copiados por outras marcas. Curiosamente, nunca conseguiu fazer um robô de sucesso para aspirar.

Testei a sério o V11, o último modelo que está com grande força em Portugal desde que a marca decidiu investir por cá. Pediram-me até para fazer um teste que implicava aspirar um colchão em determinadas condições. Este teste foi feito com jornalistas de vários países europeus e, por cá, tocou-me a mim.

O teste conclui o que me parece óbvio. Concluí que a minha cama tem ácaros e uma quantidade de partículas que podem provocar alergias, entre outros males. O teste pretende provar que é importante usar um bom aspirador para reduzir a população dos pequenos animais e os respetivos excrementos. É algo que não está muito na nossa cultura, até porque não os vemos, mas acredito que se justifique. Se a ideia era assustar os mais sensíveis, funciona ao descobrir que convivem todos os dias com estes pequenos monstros. Como eu sei disso e me parece relativamente natural, não mudei a minha vida por causa do teste.

O teste também não permitia por si comparar a eficiência do Dyson V11 com qualquer outro aspirador. A marca diz que o deles é muito eficiente e, pelo que se verá abaixo, eu acredito, mas nestas condições nem podemos afirmar que é melhor ou pior, olhando para os resultados. Podemos sim, seguir os técnicos a sério que fazem testes científicos, facilmente acessíveis no YouTube por exemplo, e que colocam sistematicamente o V11 no topo das tabelas.

De facto, a experiência de usar uma máquina tão eficiente, sem fios e com uma grande bateria não tem nada a ver com o uso de um aspirador clássico. É facílimo pegar nele e limpar um ponto ou dar a volta à casa, ou ao carro até. O depósito transparente contribui para a sensação de trabalho bem feito e é também extremamente fácil de despejar.

Numa dúzia de minutos consigo fazer, e com muito mais qualidade, um trabalho melhor do que um robô em mais de uma hora. Ou seja, se a ideia é limpar depressa e bem, é esquecer o robô. O trabalho manual com um V11 bate de longe o trabalho de um robô do mesmo preço. Mas temos de o fazer, é uma escolha para cada um. Ou talvez não haja grande escolha, porque a maior parte das pessoas não está disposta a gastar cerca de mil euros, que é o que custa qualquer uma das máquinas de que estou a falar.

Há muitas imitações, mas sinceramente não me posso pronunciar sem testar uns meses. A favor, o V11 tem a facilidade de uso, os muitos acessórios para cada função e a grande resistência. Podia ser melhor a limpeza da máquina, embora não seja uma tarefa diária. É também preciso lavar o filtro, o que é muito simples, e limpar os acessórios.

Aqui devo dizer que alguns dos acessórios têm pontos de difícil acesso, contribuindo para que, se não tivermos muito cuidado, possam ficar com aspeto sujo, o que é uma pena nesta máquina.

O pior além, do preço, é não trazer um suporte que não tenha de ser fixado numa parede e que permita também guardar os acessórios. Podem ser comprados a outras marcas, mas, por este preço, o V11 merecia uma base de carregamento melhor. Se vale a pena? Se puder dispensar os cerca de mil euros, sem qualquer dúvida.

É caso para usar o ditado que diz que só os ricos podem comprar barato. De facto, há que assumir que, e nunca pensei dizer isto, pela minha experiência este aspirador muda de facto a qualidade de vida numa casa tão difícil como a minha.