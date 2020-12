Quem poderá ganhar o Urso de Ouro do Festival de Berlim de 2021? Eis uma pergunta que surgirá, por certo, daqui a alguns meses, quando se conhecerem os títulos da selecção oficial daquele que, juntamente com Cannes e Veneza, é um dos certames emblemáticos da vida cultural e comercial do cinema no continente europeu.

Desta vez, porém, a pergunta surgirá marcada por uma dúvida anterior, vaga e perturbante. A saber: como vai ser o Festival de Berlim?

Acontece que, face à pandemia, Berlim também não vai resistir nos seus moldes clássicos. Em fevereiro de 2020 foi, de facto, o derradeiro grande festival de cinema que ainda funcionou com espectadores, “à moda antiga”… Agora, a organização anunciou que a Berlinale se realizará apenas online.

Previsto para as datas de 11 a 21 de fevereiro de 2021, o certame foi deslocado para o começo de março e apenas através de circuitos virtuais. Se as condições de saúde pública o permitirem, fica em aberto a hipótese de os filmes seleccionados serem projectados, em sessões públicas, na primeira quinzena de junho, podendo nessa altura serem entregues aos vencedores os Ursos de ouro e prata.

É um sinal inevitavelmente sintomático dos problemas que, no próximo ano, continuarão a afectar todos as formas de difusão do cinema. Este ano, Cannes não se realizou, mantendo, para já, as datas de 11-22 de maio de 2021; Veneza resistiu em 2020 e anuncia-se para 1-11 de setembro do próximo ano. Seja como for, todos os calendários serão, por certo, reavaliados mês a mês (para não dizer dia a dia), tendo em conta a evolução da pandemia.

Para já, sublinhemos que nada disto esvaziou o mercado nem apagou o valor intrínseco dos filmes. Exemplo: o magnífico “O Mal Não Existe” [trailer], do iraniano Mohammad Rasoulof, Urso de Ouro de Berlim/2020, há dias estreado nas salas portuguesas