Sessão de Cinema: “Dodeskaden”

A palavra “Dodeskaden” pode parecer uma referência mais ou menos esotérica, inacessível ao comum dos mortais. Mas não, trata-se até de um termo muito popular na língua japonesa, designando, por imitação sonora [“do-des-ka-den”], o ruído de um comboio, ou de um eléctrico citadino, em movimento. Serve de título a um maravilhoso filme de 1970 da autoria de Akira Kurosawa (1910-1998), agora disponível numa plataforma de streaming.

Sendo um filme de um dos mais internacionais cineastas do Japão, não deixa de ser desconcertante que nunca tenha tido estreia comercial em diversos mercados, incluindo Portugal — para lá da passagem em diversas retrospectivas, nomeadamente na Cinemateca, foi recentemente mostrado nas salas integrado num ciclo de cópias restauradas de obras de Kurosawa.

Em boa verdade, o comboio que produz o som não existe a não ser como objecto imaginário. Assim, é um rapaz de um bairro pobre, nas imediações de um grande cidade, que se imagina como condutor de um eléctrico… Ele é um dos habitantes de uma zona degradada que Kurosawa retrata num misto de realismo e fantasia, desse modo prolongando as componentes essenciais do seu cinema.

Quer isto dizer que a caracterização de Kurosawa como contador de histórias de samurais é francamente insuficiente, mesmo se foi esse o género que o projectou internacionalmente a partir de “Rashomon/Às Portas do Inferno” (1950), primeiro título japonês a ser distinguido com o Oscar de melhor filme estrangeiro. “Dodeskaden”, a par de “Viver” (1952) ou “Rapsódia em Agosto” (1991), revela-nos um autor especialmente atento às vivências individuais, cruzando o drama intimista e a crónica social. Com um detalhe que está longe de ser secundário: “Dodeskaden” foi o primeiro filme de Kurosawa a utilizar película a cores.

