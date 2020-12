Sérgio Conceição deu a volta ao “mestre”…

Natal verde na Liga, Natal azul depois da decisão da Supertaça, Natal tristonho na nação benfiquista. Ou seja: contrariando uma regra que de há muito estava institucionalizada no futebol português nesta quadra, risos e choros ficaram no atípico e anormal 2020 divididos por várias casas. E, valha a verdade, em função dos discursos assumidos no início de época, para os lados da Luz há uma indiscutível desilusão. Particularmente como resultado de uma produção futebolística que não arrasa, não joga o triplo e não convence. Ao ponto de Luisão, o último ex-grande capitão benfiquista, ter dado umas sonoras palmatoadas naqueles que vestem a camisola que foi sua em pleno relvado de Aveiro, poucos minutos após o seu clube ter perdido, mais uma vez, uma final para o FC Porto.

Os números respeitantes à prova imortalizada com o nome de mestre Cândido de Oliveira – e no que diz respeito à nomenclatura mestre já lá iremos – são, realmente, esmagadores para o lado portista: 22.º troféu conquistado, metade à custa dos encarnados, que têm somente oito conquistas nas suas vitrinas e apenas uma em discussão com os dragões – quarto triunfo conseguido dos portistas desde a temporada passada, que inclui vitórias na Liga e na Taça de Portugal. O que quer dizer, tão só, com base nas estatísticas, não há o mínimo de contestação. Mas, o mesmo se pode dizer depois do que se passou num dos estádios contruídos para o Euro-2004 e que, como então defendi nessa época em conversa com o líder federativo, Gilberto Madaíl, tirando meia-dúzia de jogos… é um dos maiores elefantes brancos do Portugal que vai responder pela liderança europeias nos próximos seis meses.

TÁTICA VESTIDA DE UM AZUL FORTE

Sérgio Conceição e Jorge Jesus conhecem-se melhor do que ninguém desde os tempos em que o segundo treinou o primeiro no Felgueiras, já lá vão 25 anos. A partir daí, JJ cresceu imenso como treinador - tanto que quem assina esta crónica, estava ele em Leiria (2005/06), o cognominou de “Mestre da tática” – e Sérgio, ainda antes de chegar ao patamar atual, provou ser futebolista de eleição: quem se esquece daquele brutal desempenho frente à Alemanha no Euro-2000?

Jorge Jesus foi provando, no plano estritamente profissional, de treinador de campo, estudioso, criterioso, dedicado, perfecionista, com conquistas em cima de conquistas, ser, na verdade, um enorme treinador, que atingiu o cume da pirâmide nos seis anos em que esteve no Benfica e o auge na passagem pelo Flamengo. Porém, uma vez que ninguém está sozinho no mundo… a legião de seguidores foi crescendo e dela faz parte, com as suas ideias, obviamente, o treinador do FC Porto. Que nesta final…

Sem contemplações: o “aluno” fez de “mestre” e não deu hipóteses ao “professor”. Porque, mesmo não tendo sido um espetacular jogo de futebol, como é normal em clássicos ou derbies, no plano tático os dragões foram muito superiores ao cotado antagonista, controlando a maior parte da situação. E mesmo quando houve superioridade contrária, funcionou aquela organização portista que lhe permite quase nunca ficar de cabeça perdida.

Para tanto, e como notas dominantes na construção daquilo que sustenta esta crónica, bastaram três vertentes: colocar Taremi a importunar os dois centrais encarnados, quando o mais provável seria o dragão jogar em 4x3x3 e não em 4x4x2; nunca deixar o “construtor” benfiquista, Taarabt, em situação confortável, daí nunca Uribe e Sérgio Oliveira, à vez, lhe terem dado descanso; aproveitar o facto de Pizzi não ter podido alinhar. Uma vez que o Benfica continua a primar pela falta de consistência e tenta resolver os problemas individualmente, o resultado final foi o que sabe: vitória da organização e coesão sobre a anarquia. Melhor: ficou provado que Sérgio Conceição (cinco títulos em três anos e meio no Dragão) já é mestre desde há muito.

FC PORTO ANIMADO, BENFICA NEM POR ISSO…

A resultante desta final pode vir a ter reflexos no decurso do mês de janeiro, onde os quatro principais emblemas do nosso futebol vão ter muito que pedalar: Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga. Com muitos confrontos entre todos. Que é aquilo que todos nós queremos: quantos mais jogos entre os melhores… melhor. Pois o aumento da competitividade torna os grupos mais fortes. Mesmo sem público, que tanta falta está a fazer ao jogo.

Mesmo assim, a cara de quem ganha nunca é igual, naturalmente, à de quem perde. Nesse sentido, o FC Porto ganha ânimo e fica embalado para olhar o futuro com mais alguma tranquilidade, porque consistência, mesmo quando não é exuberante, não lhe falta. Já o Benfica, que continua às voltas com a recomposição do plantel – mesmo com todos os cismas do treinador este grupo de trabalho é dos melhores de Portugal, eventualmente o mais forte no plano individual – precisa rapidamente de encontrar-se. Dizer mais do que isto não é necessário. Caso contrário a forte aposta em JJ tornar-se-á num “flop” e LFV não quer arrepender-se. Mas Luisão já ter entrado em cena… até pode nem ser bom sinal.

PS: Feliz Natal a todos os leitores e espectadores que fazem da SIC e plataformas o seu quotidiano. Vivemos um tempo em que cuidarmos uns dos outros é fundamental. Para que o vírus não nos leve a melhor e não nos desgaste ainda mais. Cumpridas as regras, esta luta provará que o ser humano ainda é o prevalente!