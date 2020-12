Cinema digital & etc.

De forma mais ou menos instintiva, vogando através da memória, eis alguns filmes (“bons” ou “maus”, não é essa a questão…) que marcaram o ano cinematográfico de 2020:

— “Mulher Maravilha 1984”, de Patty Jenkins, o prolongamento do universo dos super-heróis, agora em tom feminino;

— “Tenet”, mais uma aposta de Christopher Nolan no espectáculo do grande ecrã, com tempero de metafísica;

— “Da 5 Bloods - Irmãos de Armas”, a revisitação trágica das memórias da guerra do Vietnam com assinatura de Spike Lee;

— “Verão de 85”, novo conto moral do francês François Ozon sobre a descoberta do amor;

— “Seberg”, de Benedict Andrews, retrato da vida atribulada da actriz Jean Seberg, com Kristen Stewart;

— “O Sal das Lágrimas”, com o francês Philippe Garrel a explorar um certo anti-romantismo, ainda e sempre a preto e branco [trailer];

— “Star Wars: a Ascensão de Skywalker”, derradeiro episódio das aventuras galácticas criadas por George Lucas.

Que há de comum entre estes títulos? De uma maneira ou de outra, foram acontecimentos que nos mobilizaram ao longo do ano de 2020 (“Star Wars” é o único que se estreou ainda em finais de 2019), suscitando os mais diversos juízos de valor, da paixão à indiferença.

E, no entanto, para lá da variedade de temas e estilos, podemos defini-los a partir de um sugestivo ponto comum (devidamente sublinhado no site oficial da Kodak): todos eles foram filmados em película.

Há outra maneira de dizer isto. Assim, é verdade que o universo cinematográfico, da produção à difusão, dos pequenos aos grandes orçamentos, passou a existir através de múltiplos dispositivos digitais. Mas não é menos verdade que a “digitalização” do cinema não acabou com a utilização da clássica película. Ora, justamente, todos estes filmes foram rodados em película de 35mm — ou de 16mm, no caso de “Da 5 Bloods”, ou até mesmo de 70 mm, como aconteceu no filme de Nolan.

O ano termina com notícias inevitavelmente contraditórias, suscitando reflexões e debates que estão longe de poder estar concluídos: por um lado, pandemia afectou, e continua a afectar, o mercado das salas; por outro lado, com o crescimento exponencial dos consumos caseiros, a maior parte das plataformas de “streaming” atravessa um momento de crescimento exponencial.

Em tal situação, a persistência do uso das películas é o testemunho paradoxal de uma ligação forte à herança plural da história do cinema. E não por mera nostalgia, entenda-se, até porque muitos trabalhos de direcção fotográfica passaram a combinar a utilização da película e o respectivo “tratamento” digital. Não se confirma, assim, a dicotomia simplista que alguns previram: não se trata de escolher o digital “contra” a película (ou o contrário), mas de manter em aberto todas as possibilidades de evolução técnica e diversificação artística do próprio cinema.