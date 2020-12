Águias e dragões novamente testados

O ano futebolístico iniciar-se-á de verde vestido, depois de nova vitória (a 9.ª em 11 desafios), tão sofrida como a anterior (depois do Farense, o Belenenses SAD), de um Sporting que, mesmo quando não produz exibição convincente, mostra determinação e entrega suficientes para garantir o mais importante: a soma dos pontos que lhe possibilite a liderança isolada. Ou seja: depois do Natal, segue-se o Ano Novo com o leão de sorriso rasgado e acreditando que pode manter a “performance”, até porque o primeiro confronto de 2021, mesmo frente a outro candidato, Sp. Braga, será em Alvalade, ainda ausente de adeptos – as claques leoninas, no entanto, não perdem a oportunidade para mostrarem ao grupo, correndo riscos, até, que se pudessem apoio ao vivo nunca lhe faltaria.

O recente triunfo sportinguista, quer se queira quer não, coloca pressão adicional esta terça-feira em dois dos três rivais na corrida ao título – os minhotos passearam pelo Bessa e concretizaram belo triunfo, em qualidade e golos. Mesmo jogando em casa frente a um opositor que está agarrado à “lanterna vermelha” (Portimonense), tendo em conta os últimos acontecimentos, não se pode afirmar que o Benfica avança para o jogo tranquilamente, ao passo que o FC Porto, mais confiante depois da vitória na Supertaça, também estará em alerta, pois se habitualmente a visita a Guimarães é complicada, o Vitória dos últimos jogos tem-se mostrado equipa a ter muito em conta e com capacidade para sonhar com os lugares cimeiros.

ÚLTIMO NA LUZ, DRAGÃO EM GUIMARÃES

Não tanto pela reação de Luisão ao desaire em Aveiro – Jorge Jesus garantiu ontem que o antigo capitão voltará a estar no banco de suplentes… por decisão de Rui Costa -, mais pela produção titubeante da equipa, o confronto com os algarvios não deixa de ser um novo teste a este Benfica que tanto prometeu no início da Liga e teima em acertar agulhas. Inclusivamente, são já muitos os benfiquistas (alguns até com peso na história do clube) que colocam em dúvida a competência do treinador, aposta fortíssima de LFV para a conquista do máximo de troféus possível. É evidente que nesta fase o importante é vencer… mesmo sem nota artística. Por isso, vemos os encarnados favoritíssimos a vencer o jogo. Porém, se a intranquilidade for bem explorada pelos jogadores de Paulo Sérgio… haverá, no mínimo, sofrimento.

Na última deslocação ao D. Afonso Henriques por parte do FC Porto viveu-se um dos episódios mais feios da história do futebol nacional: o ataque racista a Marega. Que parece ter caído em saco roto… segundo decisão judicial. Enfim… Relativamente ao encontro de agora, a exemplo do que sempre acontece, será o de sempre: discutido e com vencedor imprevisível. É verdade que os dragões estão mais confiantes (e organizados) depois da vitória na Supertaça, mas não é menos real o crescimento sustentado do Vitória. Como se viu nos Açores. Logo, o jogo de logo à noite promete. E muito!

CR7, O IMPLACÁVEL CONQUISTADOR!

Dia em que não haja uma boa notícia sobre Cristiano Ronaldo não é dia. A mais recente, então, é das muito boas, uma vez que diz respeito a uma distinção que orgulha o futebolista, quem lhe é mais perto, quem gosta de futebol, Portugal: o capitão da seleção nacional e figura proeminente da Juventus foi eleito, no Dubai, na gala dos “Global Soccer Awards” o futebolista do século, levando a melhor a Messi, Salah e Ronaldinho – nesta festa também Jorge Mendes, sem discussão, foi considerado o melhor agente de jogadores desde 2001 até agora. Já José Mourinho, que podia ter sido eleito o treinador deste período de tempo, foi batido por Pep Guardiola, ao passo que, sem surpresa, Robert Lewandowski, o melhor futebolista mundial de 2020, foi reconhecido nesta festa como o melhor da atualidade.

Aos 35 anos, CR7 continua implacável. Dir-se-ia mesmo insaciável, pois recordes e conquistas estão (e estarão) sempre no seu horizonte. Aliás, o futebolista deixou claro que se sente em forma e disponível para continuar a emoldurar a sua fabulosa vitrina de troféus, garantindo que alguns dos seus objetivos passam pelas conquistas do Europeu e Mundial com as cores de Portugal. Que assim seja é aquilo que todos desejamos!

HAMILTON AINDA NÃO RENOVOU…

Noutro plano, outro vencedor sistemático, o piloto de F1 Lewis Hamilton, continua sem renovar contrato com a Mercedes, ele que pode iniciar 2021 sem qualquer vínculo. O mais provável é que o recente vencedor do Campeonato do Mundo, conquista que aconteceu pela sétima vez, se mantenha ligado à equipa que tem dominado a competição, pois o próprio já manifestou esse desejo. A verdade, porém, é que depois da assinatura de contrato já ter estado prevista mais do que uma vez – a mais recente apontava a véspera de Natal – o mais provável que o assunto fique encerrado no início do ano. Provavelmente, com um acordo de três anos a 44 milhões de euros por cada 12 meses. Coisa pouca…

Quem resolveu, entretanto, o seu futuro foi o mexicano Sergio Pérez: será o novo parceiro de Max Verstappen na Red Bull. O antigo piloto da Racing Point ficou sem emprego assim que terminou a temporada, mas a Red Bull, pouco satisfeita com o desempenho de Alexandre Albon – segundo assumiu publicamente Helmut Marko -, apressou-se a resolver a questão, contando agora com alguém que em termos competitivos poderá estar num patamar muito semelhante ao do seu companheiro, apontado como potencial candidato a conquistar a o Mundial.