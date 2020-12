Sessão de Cinema: “A Flor da Felicidade”

“A Flor da Felicidade” não é um filme sobre a pandemia, nem sequer se trata de uma produção posterior à descoberta do Covid-19. Foi, aliás, um dos momentos fortes do Festival de Cannes de 2019, tendo valido a Emily Beecham o prémio de melhor actriz (título original: “Little Joe”). Em qualquer caso, é um facto que as suas ressonâncias simbólicas são intemporais, no limite envolvendo as relações entre ciência, política e sociedade civil.

Estamos perante um curioso cruzamento de drama e fábula de ficção científica. No seu centro surge a personagem de Alice (Beecham, precisamente): o seu trabalho numa empresa de investigação científica envolve a criação de uma planta cujo aroma terá a capacidade de conduzir o proprietário a um estado de plenitude e, como diz o título português, felicidade… Digamos, para simplificar, que as coisas não correm exactamente como previsto, levando Alice e os seus colegas a reflectir sobre os poderes que detêm e, de uma maneira ou de outra, aplicam.

Realizado pela cineasta austríaca Jessica Hausner, “A Flor da Felicidade” é uma bela confirmação da singularidade do seu trajecto. Vale a pena recordar que a sua filmografia inclui títulos tão diversos como o drama intimista “Lourdes” (2009) e essa magnífica evocação romântica do escritor Heinrich von Kleist que é “Amor Louco” (2014).

Além do mais, como se prova, é possível criar um ambiente de prospecção do futuro, digno das heranças mais nobres da ficção científica, sem ceder à facilidade de multiplicar efeitos especiais mais ou menos redundantes e ruidosos. Isto sem esquecer que “A Flor da Felicidade” é também um bom exemplo do modelo europeu de coprodução, resultando da colaboração de empresas da Áustria, Reino Unido, Alemanha e França.

