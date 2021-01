Na encruzilhada da indústria cinematográfica

Face à realidade incontornável da pandemia, como vão funcionar (ou não funcionar) os mercados cinematográficos em 2021? A pergunta circula por todo o lado. É comercial, já que envolve as expectativas laborais de muita gente. É também, por isso mesmo, industrial, desafiando as bases económicas e artísticas de qualquer sistema de produção, grande ou pequeno. Ou ainda: é necessariamente cultural, uma vez que estão em jogo as formas de relação e consumo de cada espectador com os filmes, em qualquer parte do planeta.

Eis um pormenor do que está acontecer. Não passa disso mesmo, um pormenor. Não se trata de sugerir generalizações mais ou menos precipitadas. Mas há nele um valor sintomático que importa reter.

Assim, “Mulher Maravilha 1984” entrou na segunda semana global de exibição nas salas de todo o mundo, acumulando cerca de 120 milhões de dólares de receitas. É um valor gigantesco para a maior parte das pequenas indústrias. Mas é um desastre no contexto de produção (Hollywood) em que o filme foi gerado — leiam-se as observações pessimistas de “The Hollywood Reporter”.

Não simplifiquemos, insisto, quanto mais não seja porque importa não esquecer dois factores óbvios: a redução drástica do número de salas em funcionamento (desde logo, nos EUA) e a divulgação simultânea do filme em streaming (também nos EUA) são factores impossíveis de ignorar.

Seja como for, importa acrescentar um dado: “Mulher Maravilha 1984” custou 200 milhões de dólares a produzir e, mesmo em situação normal de difusão, teria que obter várias vezes esse valor para recuperar o investimento. Até porque, convém também lembrar, Gal Gadot auferiu 10 milhões de dólares pela sua interpretação (multiplicando por 33 vezes o ordenado que recebera, em 2017, por “Mulher Maravilha”).

Outro exemplo, ao mesmo tempo: o mais recente “Pinóquio”, do italiano Matteo Garrone, já estreado entre nós [trailer], prossegue a sua carreira internacional com uns modestos 21 milhões de receitas… Acontece que custou 11 milhões… E que, em qualquer mercado, com filmes “bons” ou “maus”, o cinema não pode deixar de repensar os seus números.