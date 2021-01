Gadgets contra a pandemia

Fiz toda uma peça de televisão sobre tecnologia para desinfetar, pode ver no vídeo abaixo:

A conclusão do investigador que entrevistei, Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular, é bem clara: mais vale água e sabão e, se exagerarmos, podemos estar a criar bactérias mais resistentes ainda. Mesmo assim, não posso ignorar o esforço das marcas para aproveitar a onda.

Não é uma aldrabice, na entrevista ficou claro que estas técnicas funcionam. No caso dos gadgets para uso doméstico, tudo se resume aos ultravioletas. Só não os devemos usar em larga escala e é fundamental conhecer os perigos. Por isso, e esquecendo as maquinetas mais destinadas ao mercado empresarial, quis assinalar aqui alguns aparelhos que marcam esta nova onda.

A linha da 59s (59 segundos) que mostrei é impressionante pela variedade, não pelo design. Há caixas de ultravioletas para todos os tamanhos e gostos. Desde uma onde cabe apenas uma chucha ou pequenos objetos pessoais, até uma mala para coisas maiores e lâmpadas para um pequeno quarto, com sensor de pessoas. O sensor é importante porque os ultravioletas são perigosos para nós. Da mesma forma que podem eliminar bactérias e vírus são perigosos para as nossas células.

Numa caixa é fácil resolver o problema. Basta ter um interruptor que desliga a luz interna quando a abrimos.

A Samsung fez uma destas com um extra. É um carregador sem fios, de tamanho mais do que suficiente para qualquer telemóvel. Uso uma na redação, assim posso desinfetar qualquer aparelho ou pequeno objeto se me apetecer e também dar uma carga extra aos meus telefones, ou de outros jornalistas, com mais segurança.

Tem um temporizador para 10 minutos de luz, que é suficiente para a desinfeção, mas os aparelhos ficam lá mais tempo a carregar. Só faço isto desde que confirmei que, mesmo dentro da caixa, ouço bem o toque, para não perder alguma chamada importante. Custa quase 50 euros na maior parte das lojas online e vi um ou outro sítio com promoções. Há aparelhos até mais baratos, de marcas menos conhecidas, que fazem o mesmo e até encontrei um sem tampa, o que devia ser proibido pelo perigo que representa.

Chegou-me às mãos uma proteção para telemóvel, o vidro que também afirma eliminar praticamente todas as bactérias, vírus, fungos ou bolores. Isto para telefone parece-me obviamente interessante. Tem uma boa quantidade de certificações que supostamente atestam quer a eficácia, quer a proteção mas, como se imagina, não tenho grande forma de confirmar, só num laboratório com testes a sério. Posso dizer que estou a usar e fiquei agradavelmente surpreendido com o método da 3mK. A proteção em si é maleável, mas protege de alguns impactos.

Eu, que não tenho mesmo jeitinho nenhum para colocar estas proteções, lá consegui fazer a coisa, deixando apenas um pequeno grão irritante. O defeito é mesmo meu. O sistema de colocação com gel é muito eficaz e permite ajustamentos de última hora, o que é precioso. Se não fossem esses ajustes, teria de mostrar um enorme disparate de colocação. É curioso este sistema "molhado" mas eficaz. Fica com bastante mau aspeto quando colocamos e depois vai ao sítio. Tem, até certo ponto, claro, capacidades “autocurativas”: desfaz por si só pequenos riscos com o passar do tempo. Há mesmo instruções em vídeo e legendas em português para sabermos bem o que estamos a fazer.

Depois de colocada, é daquelas que me esqueço que ali está, ou seja, protege e não se exibe, que é o ideal para qualquer guarda-costas. O toque é como o do vidro e é oleofóbico, característica fundamental para qualquer ecrã que manipulamos sistematicamente com os dedos. Faz parte de toda uma coleção de protetores e capas que não conhecia e confesso que fiquei bem impressionado, sem com isto estar a fazer comparações com outras.

No site, a marca muito honestamente confirma que, sendo o Sars-Cov-2 um vírus recente, não há ainda testes científicos que confirmem a proteção neste caso, mas os outros vírus, bactérias, fungos e bolores, no caso de um ecrã de telemóvel, parecem-me razão suficiente para querer a proteção.

Custa cerca de 12 euros já feita e há lojas que podem cortar a película para qualquer modelo de telefone.

Não posso é deixar de voltar a mencionar os auriculares da LG (o artigo mais completo pode ser lido aqui), porque de facto me parecem uma solução tão óbvia que era preciso pensar nisso. Uma espécie de Ovo de Colombo.

Auriculares antibacterianos é algo com que me parece ser sempre bom poder contar, mesmo sem pandemias por aí à solta. Não vou repetir a crítica toda sobre o artigo que publiquei antes, basta dizer que os tenho ainda aqui no bolso.