Sessão de Cinema: “Across the Universe”

Será que em 2021 vamos poder ver o filme sobre os Beatles que Peter Jackson chegou a anunciar para uma data do ano passado? Chamar-se-á “The Beatles: Get Back” e, tendo em conta as imagens já divulgadas, promete ser uma redescoberta dos tempos em que foi gravado “Let it Be” (1970), o derradeiro álbum de estúdio da discografia dos quatro de Liverpool.

Para já, através dos circuitos alternativos, vale a pena descobrir ou redescobrir um filme todo ele “invadido” por memórias dos Beatles: chama-se “Across the Universe” (2007) e aposta na revisitação romântica, a meio caminho entre o melodrama e a comédia, dos anos 60. A história de amor de Lucy (Evan Rachel Wood) e Jude (Jim Sturgess) surge, assim, pontuada por nada mais nada menos que 34 canções dos Beatles, incluindo, claro, a que dá título ao próprio filme, recriadas para uma narrativa nostálgica dos musicais clássicos.

O filme tem realização de Julie Taymor, cineasta americana com grande experiência de encenação de palco, facto que não será alheio à atenção dada à coreografia das canções. Isto porque “Across the Universe”, tendo algo de crónica social dos vibrantes “sixties”, não deixa de possuir o artifício próprio de uma reinvenção teatral das canções dos Beatles.

Por vezes, tal reinvenção vai mesmo ao ponto de transfigurar os tempos e ritmos dos originais. Veja-se e, sobretudo, escute-se o modo como surge “I Wanna Hold Your Hand”, tema de Lennon/McCartney cujo single foi lançado no final do ano de 1963.

