Sessão de Cinema: “Os 101 Dálmatas”

A estreia de “Os 101 Dálmatas” ocorreu no dia 25 de janeiro de 1961. Ou seja: completam-se agora 60 anos sobre a data em que surgiu um filme que, rapidamente, se transformaria numa das referências de culto da filmografia de Walt Disney. E é importante sublinhar o facto, já que estamos perante uma das derradeiras longas-metragens cuja produção ainda foi totalmente acompanhada pelo criador do Rato Mickey (mesmo se a realização surge assinada pelo trio constituído por Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wolfgang Reitherman). Disney faleceu em 1966, tendo ainda acompanhado, por exemplo, a gestação de Mary Poppins (1964).

Baseado no romance homónimo da escritora inglesa Dodie Smith (publicado em 1956), “Os 101 Dálmatas” conta a aventura de uma família de dálmatas cujos bebés são raptados, enfrentando a malvadez da figura lendária de Cruella DeVil. E se é verdade que as peripécias da história e a interacção entre animais e seres humanos se “encaixam” no imaginário, festivo e redentor, do universo Disney, não é menos verdade que o desenho de tantos cãezinhos, cada um com a sua figura e personalidade, constituiu um invulgar desafio de concepção e animação.

Disponível no mercado do DVD, o filme teve um “remake” com actores, em 1996, célebre em particular pela composição de Glenn Close na personagem de Cruella. A importância do original, em desenhos animados, é tanto maior quanto, de facto, corresponde a um dos derradeiros testemunhos do “estilo” Disney. Depois do seu falecimento, o sector de animação do seu estúdio atravessou um período de menor criatividade artística, para vir a ser relançado em novas bases (e com grande impacto comercial) por Jeffrey Katzenberg — o título fundador dessa nova idade dos desenhos animados seria “A Pequena Sereia” (1989).

