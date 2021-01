Elogio da música no cinema

No seu site de notícias, curiosidades e ensaios [A.Frame], a Academia de Artes e Ciências Ciências Cinematográficas (a entidade que atribui os Óscares) tem estado a publicar diversos artigos de profissionais, expressando-se sobre o domínio cinematográfico de sua especialidade. Agora, surge o compositor francês Alexandre Desplat, já galardoado com duas estatuetas douradas — pela música de “Grand Budapest Hotel” (2014) e “A Forma da Água” (2017) —, propondo uma lista de cinco filmes em que, na sua perspectiva, a banda sonora original se liga de modo exemplar com as imagens.

As escolhas de Desplat são tanto mais interessantes quanto não se encerram num estilo ou numa época. Começa ele por “La Peau Douce/Angústia” (1964), um melodrama da Nova Vaga assinado por François Truffaut e musicado por Georges Delerue. Segue-se a partitura de John Williams para “E.T.” (1982), de Steven Spielberg. Depois, é vez da dimensão épica de “Ran” (1985), de Akira Kurosawa, com banda sonora de Toru Takemitsu, e do intimismo do filme “noir” refeito por Roman Polanski em “Chinatown” (1974), com o contributo do compositor Jerry Goldsmith. A lista encerra com “Amarcord” (1973), uma das muitas partituras de Nino Rota para o universo de Federico Fellini.

As palavras de Desplat estão para lá da mera valorização “técnica” da música, mesmo se a sua atenção aos pormenores é sempre sugestiva. No caso de “Chinatown”, por exemplo, ele refere o facto de Goldsmith ter sabido criar uma tensão musical que envolve uma orquestra de cordas em que, excepcionalmente, foram integrados quatro pianos e quatro harpas.

Seja como for, para ele, o fundamental é sempre o modo como a música serve a lógica narrativa e a respiração dramática do próprio filme. Exemplo supremo é a dança dos jovens de “Amarcord”, recordando as delícias do verão que passou, acompanhados pela nostalgia de uma “banda imaginária” — é, nas palavras de Desplat, “uma das cenas mais poéticas na história do cinema” .