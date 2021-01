Sessão de Cinema: “O Fantasma da Liberdade”

Da trilogia final do espanhol Luis Buñuel (1900-1983), é obviamente muito conhecido “O Charme Discreto da Burguesia” (1972), até porque arrebatou o Oscar de melhor filme estrangeiro (em representação da França), e o título final, “Este Obscuro Objecto do Desejo” (1977), não por acaso encarado como um testamento temático e estético. Quase sempre fica esquecido o filme do meio: “O Fantasma da Liberdade” (1974).

Agora disponível numa plataforma de streaming, “O Fantasma da Liberdade” é também um prodigioso objecto de cinema, igualmente apostado em observar, com contundente humor, as relações entre classes e o misto de ilusão e hipocrisia que sustenta o seu equilíbrio instável.

“O Fantasma da Liberdade” evolui, assim, como um verdadeiro puzzle, insólito e divertido, em que nem sempre é evidente de que modo as peças encaixam. Para Buñuel, obviamente devedor do prazer de experimentação do período surrealista — recordemos o exemplo emblemático de “Um Cão Andaluz” (1929), filme de estreia em que contou com a colaboração de Salvador Dali —, não se trata de contar uma história linear, mas sim de elaborar uma arquitectura de cenas em que a ironia dos mais sugestivos detalhes sociais se cruza com as atribulações mais ou menos bizarras do mundo dos sonhos.

Produzido também em França, tal como toda a fase final da filmografia de Buñuel, “O Fantasma da Liberdade” conta com um elenco excepcional que integra, por exemplo, Jean-Claude Brialy, Monica Vitti, Michael Lonsdale, Adriana Asti e Michel Piccoli [video: cena onírica com Brialy e Vitti]. Sem esquecer que este é também um dos exemplos mais sofisticados da sua colaboração com Jean-Claude Carrière — afinal de contas, desde “Diário de uma Criada de Quarto” (1964), Carrière foi o principal argumentista da obra de Buñuel.

