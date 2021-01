Sessão de Cinema: “O Rio Sagrado”

Títulos como “Boudu Querido” (1932), “A Grande Ilusão” (1937) ou “A Regra do Jogo” (1939) fazem do francês Jean Renoir (1894-1979) uma referência incontornável do mais puro classicismo europeu. Aliás, por alguma razão os autores da Nova Vaga francesa viram nele um modelo ético e uma inspiração estética para o seu trabalho.

Porventura menos conhecido é o capítulo americano da obra de Renoir que, aliás, em meados da década de 40, obteve a naturalização como cidadão dos EUA. Da fase final desse período, “O Rio Sagrado” — título original: “The River” (1951) — constitui uma espécie de elo de ligação de diversas geografias, já que se trata de uma coprodução entre França, Índia e EUA. Mais do que isso: nele se encenam as vivências de uma família inglesa a viver na Índia, nas margens do Ganges.

Baseado no romance de Rumer Godden, “O Rio Sagrado”, agora acessível numa plataforma de streaming, confere especial atenção à personagem de Harriet (Patricia Walters), uma das raparigas da família que vai viver um processo de descoberta, não apenas das diferenças de classe e cultura que marcam o seu mundo, mas também das enigmáticas convulsões do impulso amoroso. Renoir filma tudo isso com paciente atenção, plena de ternura, às singularidades das gerações, integrando na sua dinâmica dramática os elementos paisagísticos e, muito em particular, os cenários do rio.

Daí a importância do sofisticado tratamento visual, tirando partido das potencialidades das imagens em Technicolor. É uma das mais admiráveis proezas da filmografia do director de fotografia Claude Renoir (1913-1993), sobrinho do realizador.

