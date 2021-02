Ecos do Festival de Sundance

CODA é a sigla anglo-saxónica para “Child of Deaf Adults” — ou seja, “filho/a de adultos surdos”. É também a expressão que serve de título a um dos filmes que, segundo a imprensa americana, se está a destacar na programação no Festival de Sundance (28 janeiro/3 fevereiro), o mais importante certame dos EUA dedicado à produção independente.

Escrito e dirigido por Sian Heder, cineasta nascida em 1977, em Cambridge, Massachusetts, com uma actividade repartida por cinema e televisão, “CODA” centra-se na personagem de Ruby (Emilia Jones), uma jovem de 17 anos que vive uma situação pouco comum: todos os elementos da sua família são surdos, excepto ela.

O filme tem sido, de facto, muito elogiado e parece ter características que o definem como sério candidato, pelo menos, ao prémio do público. Enquanto aguardamos por alguma possibilidade de o conhecermos, vale a pena sublinhar outra das razões que tem feito com que as suas imagens surjam em destaque nas manchetes das publicações especializadas na área do cinema. Ou seja: os direitos de distribuição de “CODA” foram adquiridos pela AppleTV+ por 25 milhões de dólares (um pouco mais de 20,5 milhões de euros), valor recorde na história do mercado de Sundance.

Eis um sinal inequívoco do (muito) que está acontecer na paisagem global do cinema, em particular nos seus circuitos de difusão. Assim, são as plataformas de streaming (a Netflix e a Amazon também estiveram no “leilão” por “CODA”) que surgem a ocupar lugares e funções que sempre pertenceram aos clássicos estúdios de Hollywood. Ou ainda: na vida económica de um filme, são essas plataformas que, mais do que qualquer outra entidade, podem determinar o êxito ou o falhanço comercial de um filme.

Para já, fiquemos com este sugestivo video produzido pelo próprio festival: Sian Heder apresenta alguns extractos do seu filme, no final com a participação dos principais elementos do elenco.