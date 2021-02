Sessão de Cinema: “Pieces of a Woman”

Na vasta oferta das plataformas de streaming, o filme “Pieces of a Woman” (à letra: “Pedaços de uma Mulher”) tem sido um dos fenómenos de popularidade dos últimos tempos. E compreende-se porquê? Para lá do maior ou menor entusiasmo experimentado por cada espectador (… e tais diferenças são sempre normais e salutares), estamos perante uma história carregada de emoções a que todos podemos ser sensíveis. Dito de forma esquemática, este é o retrato de Martha, uma mulher que, na sequência de um parto caseiro, perde o seu bebé…

Não se trata, entenda-se de estabelecer generalizações, muito menos de sustentar qualquer “tese” sobre a situação vivida por Martha. Trata-se, isso sim, de contar com extremo cuidado e minúcia uma dramática experiência individual que, como sugere o título original, faz estilhaçar toda a existência da personagem central e, inevitavelmente, as suas relações com os outros.

Estamos perante mais um trabalho, original e ousado, de um cineasta húngaro, Kornél Mundruczó, assim a estrear-se no universo da língua inglesa. Tal como em outros títulos anteriores (por exemplo, “Deus Branco” e “A Lua de Júpiter”, respectivamente de 2014 e 2017), Mundruczó sabe encenar situações de extrema tensão que dependem de uma cuidadosa construção do espaço/tempo e também de uma impecável direcção de actores. No elenco destaca-se, no papel principal, a inglesa Vanessa Kirby (agora nomeada para um Globo de Ouro), contracenando com Shia LaBeouf, Molly Parker e ainda a sempre admirável Ellen Burstyn — 88 anos de idade e um infindável talento.

