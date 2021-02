As recomendações dos árbitros

A sua natureza muito subjetiva e o facto de nem sempre serem claras obriga a que sejam dadas, à posteriori, um sem número de recomendações adicionais. Recomendações que pretendem impedir uma tendência padronizada de erros ou, simplesmente, tornar a aplicação prática das regras mais sensata, justa e coerente.

Suponhamos que a dado momento se concluía que a forma como os árbitros estavam a gerir protestos era demasiado permissiva. Ou suponhamos que não estavam a ser uniformes na forma como interpretavam entradas mais duras e ríspidas. Seria natural que recebessem instruções claras para serem mais firmes na questão disciplinar.

Isto aplica-se àqueles exemplos e a muitos outros, onde se conclua que a lei possa estar a ser mal interpretada.

Estas correções, que fazem todo o sentido, partem muitas vezes do topo da estrutura (International Board) e são de abrangência transversal. Acontecem na arbitragem e em qualquer área de atividade onde seja necessário intervir para retificar.

Só vejo uma consequência neste tipo de estratégia que não me parece positiva: é que ela cria uma espécie de tendência. Uma moda sazonal, em que determinado aspeto do jogo é rei e todos os outros parecem súbditos. É como se, a dado momento, os olhos só estivessem postos num padrão específico de atuação (uso indevido dos cotovelos, mãos ilegais nas área, entradas de sola à frente, etc), isto quando em boa verdade sabemos que são todos importantes, sabemos que estão todos descritos na lei e sabemos como devem ser avaliados e punidos.

Esta "volatilidade tática", a das intervenções punhais, pode produzir resultados que devem merecer a nossa atenção: por exemplo, um árbitro que antes tenha marcado muitas faltas ou exibido muitos cartões nos jogos que dirigiu, vai contrariar a sua natureza, a sua forma de atuar, procurando baixar esse registo se as novas recomendações lhe disserem para privilegiar a fluidez do jogo. Reparem: as leis são as mesmas, mas ele é que muda radicalmente.

Além disso, pode também determinar que certas infrações (como cargas, agarrões, rasteiras, etc.) passem a ser analisadas de forma diferente do que eram até então: basta que as novas indicações sejam para, por exemplo, para permitir os contactos físico até ao limite máximo da legalidade.

Dito isto, o importante é calibrar bem estas indicações. Elas são fundamentais mas só fazem sentido de não desvirtuarem critérios a meio da época não levaram os árbitros a analisar lances iguais de forma distinta.

É necessário equilíbrio. Equilíbrio entre conhecer as regras e assimilar as recomendações, sem mudar na essência. Cabe aos árbitros a tarefa bem desafiante de encontrar esse meio termo.

Não é fácil, mas é fazível.