Silêncio, o Rei faz anos!

Hoje é um dia especial para o futebol mundial. Nessa medida, peço desculpa a quem acompanha estas crónicas, mas todo o espaço, a exemplo do que se passou com o desaparecimento do maior futebolista de todos os tempos, Diego Maradona, será dedicado a uma única personalidade: Cristiano Ronaldo! Por uma razão fortíssima: o melhor futebolista português de sempre e um dos poucos (Eusébio faz parte desse lote) com direito ao “hall of fame” faz hoje 36 anos. Portanto, acho que lhe podemos cantar “Os parabéns a você”, desejar-lhe muita, mas muita saúde, longa vida e que continue como até aqui: a maravilhar-nos com a sua inesgotável entrega, com a sua constante vontade de ganhar, com o seu exemplo de íntegro profissional de futebol e, muito particularmente, com os seus golos. Que já são imensos, mas que para ele são inesgotáveis.

Não me passa pela cabeça como será comemorado o aniversário de CR7. Nem isso é importante. Se não houve pandemia, a festa seria, certamente, de arromba, eventualmente marcada pela surpresa, como a última em que muitos dos seus amigos se puderam juntar em Turim – embora dele seja de esperar tudo e por isso foi multado devido a uma escapadela até à neve com a Itália confinada… -, mas aqueles que o seguem, e são muitos, seguramente não deixarão de lhe enviar todo o tipo de mensagens. E, quem sabe, se o capitão de Portugal não será pessoa para fazer, como aconteceu recentemente, um vídeo na rede “Instagram” a agradecer os desejos de dia feliz.

E já que falamos em “Instagram”, aquela rede social em que milhões de pessoas dão azo à sua criatividade fotográfica ou fazendo vídeos que muitas vezes se tornam virais, Cristiano Ronaldo é a personalidade mundial que tem mais seguidores: nada mais nada menos do que 200 milhões!!! Messi, por exemplo, ou Neymar, dois outros talentosos futebolistas, ficam-se por “escassos” 141 e 132 milhões, respetivamente. Mas há mais números esmagadores no que diz respeito à popularidade mundial do astro. No “Facebook” seguem-no 110 milhões de cidadãos – que mais seguidores tem é o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama – e no “Twitter” os números são mais modestos: “apenas” 90 milhões. O que quer dizer, para quem pudesse ter dúvidas, que à escala planetária o cidadão português mais conhecido é… CR7.

OS GOLOS QUE LHE ALIMENTAM A ALMA

A sua dedicação ao futebol, a sua crescente e continuada vontade de vencer, mas muito particularmente as centenas de golos que já obteve é que levam Ronaldo a ser seguido por esta imensidão de adeptos, do futebol ou não, porque o capitão da seleção nacional tem muitos admiradores que o acompanham pela importância que dá ao físico e à moda onde, aliás, tem uma marca com o seu nome.

Mas, quem gosta mesmo de futebol, português ou não, adepto do clube que representa ou não, não fica indiferente aos golos e troféus conquistados pelo futebolista, até porque, bem vistas as coisas, tirando Messi, e só em alguns itens, mais nenhum se aproxima dele. E certamente não se aproximará nos anos mais próximos. Largos anos mais próximos…

Quanto a golos, os números são impressionantes: com os dois que marcou recentemente ao Inter, na Taça de Itália, soma 762, em 1045 jogos, tendo igualado (apesar das estatísticas no Brasil e Rep. Checa estejam a mudar todos os dias) Pelé e Bican, 102 deles por Portugal e que o deixam a apenas 7 do futebolista que mais marcou por seleções, Ali Daei. Ou seja: em breve, outro máximo ultrapassado. Na presente época, CR7 já leva 25 golos, 15 deles na Série A, que fazem dele o melhor marcador da competição. Se chegar ao final da época nessa posição, iguala os feitos de Inglaterra e Espanha. Só para terminar: o número 7 da Juventus é, também, o futebolista com mais remates certeiros na Liga dos Campeões: 135! De… arrasar.

E depois há, igualmente, prémios e mais prémios, títulos e mais títulos, honrarias que só estão ao alcance de predestinados como este rei do futebol mundial: 5 Bolas de Ouro, 5 Ligas dos Campeões, 4 Botas de Ouro, campeão da Europa por Portugal e vencedor da Liga das Nações, 7 vezes o melhor marcador da Champions, 14 vezes na equipa do ano da UEFA, 3 vezes melhor jogador europeu e 178 jogos na Liga milionária, ocupando a segunda posição a apenas 3 de distância de Iker Casillas. Portanto, em breve mais uma meta superada!

ADVERSIDADES FIZERAM-NO CRESCER

Ronaldo continua, do alto dos agora 36 anos, em condições perfeitas. Quer físicas, quer mentais. Isso é garante de várias situações, a começar pela possibilidade de renovar a sua ligação à Juventus. Tem contrato até final da próxima época, mas os patrões da equipa italiana querem assegurar desde já a sua continuidade, pelo menos por mais um ano. Depois, dentro de um par de meses, Portugal defende o título conquistado em França, em 2016, e com o capitão como está, as possibilidades de êxito aumentam consideravelmente. E, finalmente, no ano que vem tem lugar o Mundial do Catar. Na presunção de que a seleção se apura e que o craque estará em atividade, por que não sonhar?

Do Canal 11 respiguei duas ou três frases de Cristiano Ronaldo a propósito do orgulho que sente em vestir a camisola do selecionado. Diz o capitão que “as adversidades fizeram-me crescer como jogador e pessoa” e que aquilo que é hoje “deve-se aquilo que passei”. Considerando que o futebol, numa pirâmide, está “possivelmente no topo”, o futebolista justifica as conquistas conseguidas por Portugal em várias modalidades, não só no futebol porque “os portugueses são hoje um povo mais confiante e isso faz toda a diferença”. Nada mais certo!

O mais fantástico futebolista português de todos os tempos faz hoje 36 anos… mas não parece. Porque a alegria e jovialidade exibidas nos relvados é própria de um jovem em princípio de carreira. CR7 está de parabéns, o que se lhe deve desejar é que tenha saúde, muitos anos de vida e que nos continue a brindar com aquilo que melhor sabe fazer: jogar um grande futebol!