Sessão de Cinema: “O Homem que Veio de Longe”

Em 1955, James Stewart (1908-1997) tinha já uma carreira invulgar que, além do mais, lhe conferia o estatuto de uma das personalidades mais populares de Hollywood. Não há, por isso, nada de acidental no facto de o trailer original [video] de “O Homem que Veio de Longe”, lançado nesse ano, começar com uma pequena antologia de sucessos de Stewart — incluindo, claro, “Janela Indiscreta”, de Alfred Hitchcock, estreado um ano antes.

Estamos perante um filme que, de forma brilhante, ilustra uma transformação particularmente sensível no “western” da década de 50. Já não se trata tanto de narrar as aventuras de um tempo marcado pelas convulsões da expansão para Oeste, mas de explorar novas teias dramáticas em que a psicologia individual adquire especial importância. Stewart interpreta, assim, esse homem (“que veio de Laramie”, como diz o título original) que chega para um ajuste de contas motivado pelo massacre de uma força da cavalaria a que pertencia o seu irmão…

“O Homem que Veio de Longe” tem realização de Anthony Mann (1906-1967), sem dúvida mais conhecido pelos seus títulos de grande produção, com destaque para “A Queda do Império Romano” (1964). O certo é que Mann deixou marcas originais e inovadoras no mundo do “western”, em particular através dos vários filmes em que dirigiu Stewart, incluindo o também admirável “Esporas de Aço” (1953).

Para lá da consistência do elenco — em que surgem também os nomes de Arthur Kennedy, Cathy O’Donnell e Donald Crisp —, vale a pena recordar que “O Homem que Veio de Longe” é também um filme pioneiro na utilização do formato CinemaScope (“ecrã largo”). Comercializado desde 1953, a sua dimensão física era também, para os estúdios, uma maneira de concorrer com a crescente popularidade da televisão e os seus pequenos ecrãs.

TVCine