Para descobrir Yasujiro Ozu

Quando se fala da história do cinema japonês, dois nomes surgem de imediato: Akira Kurosawa (1910-1998), o realizador de “Os Sete Samurais” (1954) e Nagisa Oshima (1932-2013), popularizado através de “Feliz Natal, Mr. Lawrence” (1983). Quer isto dizer que, por vezes, nos esquecemos da fundamental importância de Yasujiro Ozu (1903-1963), autor que construiu uma obra imensa povoada de temas familiares de apelo universal, sustentada por uma estética profundamente original.

Em boa verdade, no contexto português, Ozu está longe de ser um desconhecido. Em anos recentes, assistiu-se à reposição, em sala, de muitos dos seus títulos mais importantes, incluindo o emblemático “Viagem a Tóquio” (1953) e o derradeiro “O Gosto do Saké” (1962), seguindo-se as respectivas edições em DVD.

Agora, os cinéfilos têm à sua disposição um belíssimo complemento para a descoberta (ou redescoberta) da obra de Ozu. Falo do livro “Ozu”, um verdadeiro clássico dos estudos sobre cinema (edição: The Stone and the Plot, Lisboa). Com assinatura de Donald Richie (1924-2013), norte-americano que dedicou grande parte da sua vida de investigador e ensaísta à cultura japonesa, teve a sua primeira edição em 1974.

O livro desenvolve-se a partir de uma estrutura eminentemente didáctica. Assim, depois de um prefácio e uma introdução, situando Ozu na história cultural do Japão e destacando os temas transversais do seu universo, Richie analisa, sucessivamente, o “argumento”, a “rodagem” e a “montagem” no interior do seu trabalho. Há ainda uma longa e minuciosa filmografia comentada, colocando os filmes em paralelo com momentos particulares da vida do próprio Ozu.

Descobrimos, assim, uma deslumbrante paisagem de histórias e personagens em que, a partir de certa altura, adquire especial importância a herança social e emocional da Segunda Guerra Mundial. Mas não através da evocação dos combates: acima de tudo, Ozu filma a intimidade familiar, conferindo especial ênfase às clivagens que se vão estabelecendo entre gerações. Eis uma pista esclarecedora: num video produzido pelo British Film Institute, Mark Kermode apresenta “Viagem a Tóquio”.