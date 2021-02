Sessão de Cinema: “À Porta da Eternidade”

Falecido no dia 8 de fevereiro, contava 89 anos, o francês Jean-Claude Carrière deixa-nos o legado de uma obra gigantesca que, além de cinema e televisão, envolve a escrita de romances, ensaios filosóficos e poesia. Em qualquer caso, foi como argumentista de filmes — incluindo uma longa colaboração com Luis Buñuel — que Carrière mais se distinguiu, até porque o seu nome está associado a mais de uma centena de títulos.

Um dos seus derradeiros trabalhos na qualidade de argumentista pode ser visto ou revisto numa plataforma de streaming. Chama-se “À Porta da Eternidade” (2018) e faz o retrato da personagem trágica e fascinante do pintor Vincent Van Gogh (1853-1890), no período em que viveu em Arles, no sul de França. Trata-se, aliás, de um filme realizado por um pintor, o americano Julian Schnabel.

O impacto de “À Porta da Eternidade” não pode ser dissociado da admirável composição de Willem Dafoe na personagem central — valeu-lhe, aliás, a sua quarta nomeação para um Oscar de representação, a primeira na categoria de actor principal. Por um lado, é óbvio que Dafoe procurou uma elaborada semelhança física com Van Gogh, inspirando-se nas imagens emblemáticas que conhecemos através de muitos auto-retratos; por outro lado, o objectivo não é criar uma mera “cópia” da pessoa representada, antes expor no ecrã as convulsões de um espírito tão atribulado quanto dotado de uma singular energia criativa.

Com o contributo de um notável director de fotografia, o francês Benoît Delhomme, Schnabel concebe um espaço de representação em que a “reprodução” das cores dos quadros de Van Gogh gera uma ambiência de estranha e perturbante intimidade. “À Porta da Eternidade” constitui, assim, mais um reflexo do envolvimento do cinema com a obra e a personalidade de um artista verdadeiramente universal. Lembremos, a esse propósito, dois outros títulos que vale a pena conhecer: “A Vida Apaixonada de Van Gogh” (1956), de Vincente Minnelli, e “Van Gogh” (1991), de Maurice Pialat — os actores principais são, respectivamente, Kirk Douglas e Jacques Dutronc.

Filmin