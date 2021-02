Sessão de Cinema: “A Noiva Cadáver”

Pelo menos desde “Eduardo Mãos de Tesoura” (1990) ficou claro que o maravilhoso e o fantástico segundo Tim Burton são indissociáveis de toda uma multifacetada tradição estética, também ligada ao universo dos desenhos animados. Não admira, por isso, que, ciclicamente, ele se tenha interessado por explorar as possibilidades da animação. Aconteceu em “O Estranho Mundo de Jack” (1993), com a realização entregue a Henry Selick; voltou a acontecer em “A Noiva Cadáver” (2005), agora disponível numa plataforma do cabo.

Desta vez, Burton reparte a realização com Mike Johnson, precisamente um especialista da técnica de animação de bonequinhos (a chamada “stop-motion”) que está na base do projecto. A história envolve uma dimensão surreal em que o macabro desemboca no mais puro humor: no seu centro está um noivo que, depois de comprometer a cerimónia do seu casamento, se refugia na floresta, “acordando”, inadvertidamente, uma noiva há muito residente na Terra dos Mortos…

Burton encena tudo isso com a alegria, e também a elegância, de um genuíno contador de histórias. Mais do que a banal proliferação de efeitos visuais (muito sofisticados, em qualquer caso), ele explora as virtudes clássicas da fábula, aos ziguezagues entre a vida e a morte, o Mal e o Bem. Como sempre contando com a sua “troupe” de artistas, incluindo Johnny Depp e Helena Bonham Carter, dando voz ao insólito par, e Danny Elfman, compondo mais uma belíssima banda sonora.

TVCine