A herança de John David Washington

Nascido em Los Angeles, a 28 de julho de 1984, John David Washington é um dos actores mais falados do actual momento cinematográfico. E há boas razões para isso: primeiro, a sua composição no papel central de “BlacKkKlansman: O Infiltrado” (2018), o filme de Spike Lee sobre uma investigação dos crimes do Ku Klux Klan na década de 1970; depois, a sua participação, ao lado de Robert Pattinson, em “Tenet” (2020), o “blockbuster” de Christopher Nolan; além do mais, por estes dias, ele é um dos nomes em destaque na programação da Netflix graças a “Malcolm & Marie”, a realização de Sam Levinson em que contracena com Zendaya.

No site A.Frame, propriedade da Academia de Hollywood (a entidade que atribui os Oscars), John David Washington surge agora como convidado. Respondendo e correspondendo a uma solicitação muito concreta: fazer um top daquelas que são, para ele, as cinco melhores interpretações de actores. Eis as escolhas:

— Jack Nicholson em “Voando sobre um Ninho de Cucos” (Milos Forman, 1975);

— Robert De Niro em “Touro Enraivecido” (Martin Scorsese, 1980);

— Dustin Hoffman em “Hook” (Steven Spielberg, 1991);

— Denzel Washington em “Malcolm X” (Spike Lee, 1992);

— Heath Ledger em “O Cavaleiro das Trevas” (Christopher Nolan, 2008).

Escusado será dizer que não se trata de um painel “integral” do que quer que seja (aliás, foi o próprio inquirido que pediu para reduzir a lista a cinco nomes). Seja como for, num tempo em que tantos e, por vezes, tão talentosos actores andam “perdidos” a interpretar super-heróis mais ou menos digitais, encontramos aqui uma celebração de genuínos trabalhos de composição — são sinais exemplares da importância, de uma só vez humana e artística, que um actor pode ter na concepção geral de um projecto cinematográfico.

Entre os escolhidos está Denzel Washington, o pai de John David Washington. E não há, assim, nenhuma “cedência” familiar. Trata-se, afinal, de explicitar as marcas de uma herança que continua bem viva — para actualizarmos as nossas próprias memórias, eis o trailer original de “Malcolm X”.