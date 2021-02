Sessão de Cinema: “A Noite”

Foi há seis décadas (finais dos anos 50, começo dos 60) que o cinema foi abalado por uma convulsão criativa que entrou para a história como o fenómeno das “novas vagas”. Como bem sabemos, a “bandeira” do movimento surgiu em França, através do trabalho de autores como Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Eric Rohmer. Mas importa não esquecer a contribuição dos italianos, desde logo através das obras de Federico Fellini e Michelangelo Antonioni.

Um dos títulos que completa esta ano 60 anos (trata-se, portanto, de uma produção de 1961) tem assinatura de Antonioni, precisamente: “A Noite”, disponível numa plataforma de streaming, é um dos momentos emblemáticos na trajectória do seu realizador, observando as crescentes formas de desamparo, solidão e mútua incompreensão numa sociedade dominada por valores consumistas.

A acção centra-se no par interpretado por Marcello Mastroianni e Jeanne Moreau: o seu casamento vai-se desmoronando, ambos sendo compelidos a um confronto breve (uma noite, precisamente) com a fragilidade, porventura insuperável, da sua relação. Mais do que isso: a presença da personagem interpretada por Monica Vitti funciona como uma espécie de espelho revelador de tudo o que está a acontecer.

“A Noite” é o título intermédio de uma trilogia completada por “A Aventura” (1960) e “O Eclipse” (1962), filmes com que Antonioni ajudou a definir aquilo que podemos classificar como um novo realismo “social”, agora trabalhado a partir das vivências mais secretas das personagens. Não por acaso, há em todos estes filmes uma especial atenção à arquitectura dos lugares — como se a geometria austera dos cenários fosse o primeiro sinal dos sentimentos e dos seus impasses.

Filmin