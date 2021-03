Sessão de Cinema: “Green Zone”

Agora que podemos ver na Netflix o mais recente filme de Paul Greengrass — “Notícias do Mundo”, um belo “western” protagonizado por Tom Hanks —, vale a pena recordar, na mesma plataforma, um dos seus trabalhos de maior complexidade temática e narrativa — chama-se “Green Zone” e foi lançado em 2010.

A expressão “Green Zone” refere-se, neste caso, à chamada Zona Internacional de Baghdad durante a a ocupação do Iraque, depois da invasão americana em 2003. Zona de concentração e coordenação das forças dos EUA, foi a partir daí que os militares desenvolveram toda uma estratégia para encontrar as alegadas armas de destruição maciça do regime iraquiano.

No centro dos acontecimentos surge, precisamente, um oficial, Roy Miller, a pouco e pouco convencido da necessidade de questionar as “provas” de existência das armas. Não por acaso, Lawrie Dayne, uma correspondente de The Wall Street Journal, surge como figura central nesse processo — em última instância, ambos procuram a verdade dos factos. Por alguma razão, o filme foi lançado entre nós com o subtítulo “Combate pela Verdade”.

Com Matt Damon e Amy Ryan, respectivamente como Miller e Dayne, “Green Zone” é um drama tanto mais envolvente quanto, de facto, para lá da sua dimensão espectacular, existe uma cuidada direcção de actores. Entre os excelentes secundários, vale a pena destacar o irlandês Brendan Gleeson, o americano Greg Kinnear e o egípcio Khalid Abdalla.

