Sessão de Cinema: “Viúvas”

O menos que se pode dizer de Steve McQueen (não o actor americano, mas o realizador inglês) é que se trata de um talento de invulgar versatilidade. “Oscarizado”, na qualidade de produtor, pelo seu filme “12 Anos Escravo” (2013), ele tem também na sua filmografia dois espantosos dramas, “Fome” (2008) e “Vergonha” (2011), ambos protagonizados por Michael Fassbender.

Disponível no cabo, “Viúvas” (2018) ilustra a sua capacidade para encenar uma vibrante história policial de vingança e reparação moral. E num registo pouco comum. Estamos, de facto, perante um tipo de acção habitualmente dominado por personagens masculinas — desta vez, como título sugere, é o tom feminino que prevalece.

Nos quatro papéis principais encontramos uma galeria de talentosas actrizes, também elas exemplo de surpreendente versatilidade: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo. Interpretam personagens que, à partida, se desconhecem, mas que vão ser unidas por uma bizarra cumplicidade: os seus maridos, figuras do crime organizado, foram assassinados, deixando-lhes dívidas que estão compelidas a pagar…

Com uma secura admirável, aqui e ali pontuada por um desconcertante humor, McQueen encena as suas atribulações como uma inusitada saga de sobrevivência. O resultado é tanto mais surpreendente e perturbante quanto a realização nos propõe um conto moral sem nunca abandonar o registo clássico do “thriller” ˜— com a contribuição essencial do director de fotografia Sean Bobbitt, habitual colaborador de McQueen.

TVCine