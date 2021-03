O futuro da identificação facial no telemóvel em causa

O utilizador habitual desta tecnologia abre o telemóvel, paga contas, consulta o banco, entra no WhatsApp, sempre de forma muito segura sem praticamente reparar que a cada uma destas operações está a ser autenticado. O telemóvel lê a cara e faz o resto.

Na autenticação por impressão digital temos pelo menos de ir lá colocar o dedinho, às vezes funciona, outras temos de repetir. Se temos um código, então é que estamos sempre a clicar quatro ou seis vezes a cada autenticação e com um olho para o lado, para ter a certeza de que ninguém está a ver o código.

A verdade é que a autenticação facial em Android nunca funcionou com o mesmo rigor. Já aqui dei conta de telemóveis, supostamente muito seguros, que abrem com um vídeo e até com uma fotografia do dono colocada à frente da câmara, em papel ou mesmo com um ecrã.

Este problema terá sido parcialmente reparado, a verdade é que nenhum banco, no seu perfeito juízo, aceita autenticação facial com Android, todos os que conheço aceitam este sistema em iPhone. As razões são óbvias e não têm nada que ver com fanatismos de marca, é mesmo uma questão de segurança.

Já a autenticação com impressão digital pode não ser tão prática, mas é suficientemente segura para pagamentos e acessos bancários em Android.

A Apple estava tão segura da eficiência do seu sistema que acabou com o leitor de impressões digitais em iPhones e iPads. Parecia ter razão até à pandemia. A leitura da cara é de facto muito eficiente, desde que não tenhamos uma máscara colocada.

Dir-me-ão: basta baixar a máscara dois segundos e não vem daí mal ao mundo. Não é bem assim. Por um lado, se for num local público, fica tudo a olhar para nós; por outro, este gesto elimina a praticabilidade da identificação facial e toda a gente vê que nos estamos a autenticar, é chato. Assim, acaba por ser mais prático usar a impressão digital, mas não nos atuais iPhones que não têm o tal leitor.

O iPad 10, o último, voltou a ter leitor de impressão digital e nem tem identificação facial. Acredito que foi uma escolha baseada no custo do aparelho e não na pandemia. Não me parece que a Apple tenha antecipado o problema em tempo útil e os telefones que saíram depois continuam, como os seus antecessores, só com a leitura da cara.

Eu contava que os Android conseguissem fazer o mesmo e previa um tempo próximo em que as passwords fossem, na prática, substituídas pela nossa cara (isto não implica a identificação da pessoa, o telemóvel só tem de confirmar a autorização sem dizer forçosamente quem é).

Resta saber se depois da pandemia vamos continuar a usar máscaras, como fazem muitos asiáticos, quer por questões de saúde, quer para se protegerem da poluição atmosférica que, em muitas das cidades, atinge níveis impensáveis na Europa. Aliás, este mercado é cada vez mais importante, ser ou não prático para um coreano ou um chinês conta tanto ou mais do que se for para um europeu, e é bom que nos habituemos a pensar assim.

Tenho pena se a identificação facial se perder. Imagino que nos aparelhos mais caros se voltará a sistemas híbridos, em que o utilizador poderá escolher usar o dedo ou a cara a cada momento. Mas duvido muito que venha a ter a importância que eu previa para os próximos anos.