Prevaleceu a raça (e não só) portista!

Sempre achei ser possível o FC Porto eliminar a Juventus. Deixei transparecer amiudadas vezes essa ideia nos programas em participo na SIC Notícias, não por uma questão de simpatia, por se tratar de uma equipa portuguesa, mas por acreditar que prevaleceria a melhor organização dos dragões nos 180 minutos. É verdade que no plano individual esta Juventus ainda tem alguns dos melhores futebolistas da atualidade, com Cristiano Ronaldo a liderar o grupo, mas uma equipa deve ser a soma de todas as partes e isso não tem acontecido com cadência. Por outro lado, com o respeito que é devido, Sérgio Conceição já está num patamar a que Andrea Pirlo só chegará, se chegar, daqui a um bom par de anos. Em suma, confirmou-se, felizmente, a previsão.

Tendo em conta tudo o que se passou no jogo de Turim, particularmente a partir do momento em que Taremi foi expulso – até essa altura, particularmente nos primeiros 45 minutos, os dragões foram muito superiores e daí a vantagem no marcador -, houve um apelo ao denominado ADN portista, à sua garra e espírito de sacrifício, que prevalecem de forma evidente na Champions. Foi isso tudo, mas não só: mesmo a jogar com 10 e obrigado a correr riscos na procura do resultado que lhe interessava, concretamente após o bis de Chiesa, os portistas nunca se desorganizaram, mantiveram sempre evidente o seu perfil de jogo e a sua qualidade coletiva. E mesmo naquelas alturas de maior pressão italiana, o FC Porto foi sempre uma equipa coesa, determinada e sem quebra de concentração.

É evidente que nestes jogos de maior exposição, especialmente quando do outro lado está uma equipa tida por mais poderosa (confirma-se que orçamentos também perdem jogos…), sobressaem sempre alguns futebolistas. Aconteceu isso agora, com Pepe, Marchesin e Sérgio Oliveira a atingirem plano de grande evidência, mas inclino-me muito mais para a posição assumida por Sérgio Conceição, técnico com uma aura muito especial nos portistas: o fundamental foi o coletivo, a sua coesão, a entreajuda existente, a garra que marca os portistas em ocasiões complicadas. Tudo somado, foi por isso que o FC Porto seguiu em frente na Champions. E não pensem aqueles que já se apuraram e os outros que, entretanto, se apurarão, que no Dragão está o “patinho feio” dos “quartos”. Revejam-se no que aconteceu à Juventus…

FONSECA E MOURINHO BEM ENCAMINHADOS

E por falar de treinadores com carisma… Rúben Amorim. Aquilo que a ANTF, a associação que devia defender todos os treinadores, até mesmo os que não são seus associados, como é o caso do técnico dos leões, só merece que se diga o seguinte: a perseguição já vem do tempo em que defendia as cores do Casa Pia. Portanto, vamos ver qual a decisão que sairá, que não deve acontecer antes do final da época. Sim, porque antes disso era capaz de dar muito nas vistas…

Outros técnicos a viver bom momento, depois da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, são Paulo Fonseca (Roma) e José Mourinho (Tottenham). O “italiano” ao levar a sua equipa a bater o Shakhtar, de Luís Castro, por 3-0, deu um passo decisivo rumo ao apuramento e traçou o futuro do semifinalista da temporada passada. Já o “special one” viu a sua equipa vencer o Dínamo Zagreb (2-0) – deu para voltar a ver jogar Ristovski, o ex-leão -, mas, pelo que jogou, merecia resultado mais dilatado. Finalmente, parece também fora de prova o Olympiakos de Pedro Martins, derrotado, em Atenas, pelo Arsenal, carrasco do Benfica, por 3-1.

CR7 DEBAIXO DE FOGO… INJUSTAMENTE

No rescaldo de mais um afastamento dos italianos da possibilidade de conquistarem a Champions – a Juventus só conquistou o troféu por duas vezes e o último foi em… 95/96 -, há um futebolista que é mais mártir do que todos os outros: Cristiano Ronaldo. A imprensa transalpina considera-o mesmo o pai de todas as derrotas, o que não deixa de ser totalmente injusto. Sendo verdade que o clube de Turim fez um grande investimento (paga-lhe 30 milhões de euros limpos por época), CR7 não ganha sozinho e muito menos perde isolado.

A ideia que fica é a de que a Juventus, como todos os grandes clubes, deve passar por falta de liquidez financeira e não seria mau que o extraordinário futebolista pudesse escolher outras paragens para seguir carreira. Aliás, essa ideia vai ao encontro da posição assumida por Fabio Paratici logo após a eliminação por parte dos dragões, quando defendeu que Ronaldo tem a decisão do futuro nas suas mãos, o que não bem verdade, pois o número 7 tem mais um ano de contrato.

Assim sendo, que futuro espera o capitão de Portugal? Um acordo simpático, que lhe possibilite o ingresso num clube à sua dimensão? Escolher o sempre mediático futebol dos EUA? Encerrar a carreira em Portugal, no Sporting? Ou cumprir contrato, mesmo que os italianos possam vir a estar com problemas financeiros? Certamente Jorge Mendes, o seu empresário, estará a par do que se passa e a única garantia que existe é a de que até final da época tudo se resolverá. Embora o mais provável seja mesmo CR7 continuar em Itália. E na Juventus.

RUMO A TÓQUIO… POR QUINTANA

O andebol português volta aos grandes palcos, de hoje até domingo. Em causa está o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, discussão na cidade francesa de Montpellier, com quatro seleções (aos “Heróis do Mar” juntam-se França, Croácia e Tunísia) a lutarem por dois lugares dão acesso ao importante torneio em que, como habitualmente, estão em causa a conquista de três medalhas.

Portugal joga a entrada no palco nipónico amputado, pelo inesperado desaparecimento, de uma das suas maiores figuras, determinante no crescimento da equipa liderada por Paulo Jorge Pereira e no 6.º lugar no Euro-2020 e 10.º no Mundial-2021: Alfredo Quintana. Por muito que todos queiramos ver o selecionado apurado é impossível este grupo de andebolistas estar emocionalmente a 100 por cento e daí haver da nossa parte a compreensão que a situação merece. Porém, conhecendo-se como funciona o grupo e o desejo que todos terão em homenagear o seu ex-companheiro é de esperar tudo. Por Portugal, mas muito especialmente pelo inesquecível Dom Quintana. Mesmo aceitando-se que a tarefa é complicada e seria sempre mesmo com o fantástico guarda-redes entre nós, como tanto merecia.