Sessão de Cinema: “Olhos sem Rosto”

Vale a pena continuarmos atentos aos muitos títulos clássicos que várias plataformas de streaming vão colocando à nossa disposição. O exemplo de “Olhos sem Rosto” (1960), de Georges Franju, é tanto mais interessante e significativo quanto surgiu num período de que, por vezes, apenas recordamos os nomes emblemáticos da Nova Vaga [título inglês: “Eyes Without a Face”].

De facto, no começo da década de 60, Franju (1912-1987) era já um veterano, com especial apetência para a exploração de domínios fantásticos, mais ou menos próximos da tradição do cinema de terror. Assim acontece neste “Les Yeux sans Visage”, centrado na personagem de um cirurgião que pode ser visto como uma derivação do Dr. Frankenstein — perante o acidente que desfigurou a sua filha, ele vai tentar tudo para lhe devolver um rosto normal…

Em boa verdade, Franju afasta-se das regras correntes do terror. A sua arte consiste menos em provocar situações de choque e mais em criar um ambiente de crescente inquietação. A magnífica fotografia a preto e branco ajuda a definir um clima “expressionista”, reforçado por uma encenação do espaço que tem qualquer coisa de depurada geometria.

Sem esquecer, claro, a contribuição dos actores. Pierre Brasseur é o intérprete do cirurgião, com Edith Scob, no papel da filha, a assumir uma personagem que lhe conferiu uma dimensão lendária na história da cinefilia. A direcção fotográfica tem assinatura de Eugen Schüfftan, o alemão que, no começo da sua carreira trabalhou com Fritz Lang, nomeadamente nos efeitos visuais do clássico “Metropolis” (1927).

