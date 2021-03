Com vista para a Liga dos Campeões

Um lugar que dê acesso, de forma direta ou por via, numa primeira fase, de uma pré-eliminatória à edição da milionária Liga dos Campeões é o que se joga este domingo em Braga, onde, na Pedreira, os “arsenalistas” recebem a visita do Benfica, num jogo que, a menos de 72 horas, não pode deixar de ser entendido como uma final para as duas equipas, pois ambas estão coladas na tabela classificativa, muito perto dos portistas, mas algo distantes do líder Sporting, que também não tem tarefa fácil. E nem é por causa dos casos de Covid, mas porque o Vitória, apesar do surpreendente desaire da ronda anterior, é uma das boas equipas da Liga.

Leões e vimaranenses encontram na noite de amanhã, em Alvalade, e há quatro baixas garantidas na equipa de Rúben Amorim: Coates e João Pereira, por castigo, Matheus Nunes e Antunes, porque o vírus decidiu bater-lhes à porta. Apresenta-se, então, o Sporting assim tão desfalcado? Em boa verdade, a grande baixa é apenas o capitão, por fundamental na resolução de algumas dificuldades e pela liderança que transmite a todo o grupo, mas outras equipas já resistiram a baixas com esta dimensão. Do outro lado, está um conjunto vitoriano ferido pelo que se passou frente ao Gil Vicente e nada melhor do que sarar feridas com um desfecho surpresa. Acredito que o líder está avisado o que lhe pode acontecer e, portanto, o mais certo é que teremos um bom jogo… porque o Vitória gosta de jogar e tem muita gente de qualidade. De Ricardo Quaresma a André André, no mínimo.

Porém, o grande jogo está reservado para domingo – o FC Porto também não terá tarefa fácil na deslocação a Portimão, mas à partida parece ser o que terá mais tranquilidade… -, porque estando ali à vista o lugar de Champions, defrontam-se duas boas equipas. O Sp. Braga foi surpreendido em Famalicão (ficou a ideia de que já estavam a pensar no Benfica…), mas isso não pode marcar o que de muito bom o grupo tem feito na época. Por outro lado, pode dizer-se que depois da tormenta, os encarnados vivem um momento muito semelhante ao vivido no início da temporada. Assim sendo, com os bracarenses tendo a seu favor dois resultados, “perderá a cabeça” a equipa de JJ desde o primeiro segundo na procura do triunfo? É esperar para ver, com a certeza de que depois deste fim de semana podem haver alterações significativas.

PODE O FC PORTO CONTINUAR A SONHAR?

O dia começa com o sorteio dos quartos e meias-finais da Champions, grupo de oito emblemas onde se integra o FC Porto, duas vezes vencedor da competição, e que é, não tanto pela qualidade do seu jogo nem dos futebolistas que defendem as suas cores, mas tão só pelo orçamento, como aquele que é o mais desejado pelas restantes adversários. Mas, tendo em conta o que se passou na mais recente eliminatória, com o afastamento da multimilionária formação da Juventus, talvez fosse bom aos poderosos clubes em competição não olharem de soslaio para o conjunto de Sérgio Conceição, muito menos observá-lo como sendo “favas contadas”… pois podem ter uma surpresa.

Sejamos pragmáticos: tendo em conta o quadro de rivais, a situação dos portistas é, no mínimo, intrincada. Mas também já o era frente à equipa de CR7 e depois foi o que se viu. Porém, reconheça-se que podendo encontrar clubes como Bayern, Manchester City (defrontaram-se na fase de grupos e foram muitos os problemas colocados à equipa de Guardiola pelo campeão nacional), Real Madrid, Chelsea, PSG, Dortmund e Liverpool que o mais fácil é dizer-se “desta o FC Porto não escapa”.

Pois bem: com tudo a ganhar, seja qual for o opositor, já sabe que a equipa portista vai dar, e deixar, tudo em campo nos dois jogos e como o futebol está cheio de histórias em que nem sempre vence o mais rico, mas quem tem ADN campeão, porque não acreditar em mais uma proeza. Sim, porque como em tudo na vida, não acredito em milagres. Acredito, isso em sim, em trabalho, persuasão, concentração e nunca ninguém se dar por batido sem ir à luta. Seja com quem for, que no caso vertente, não deixa espaço a que se possa dizer “aquele nem era mau”. Portanto: é esperar pelo sorteio e depois avançar para dois jogos que até podem ficar na história do secular clube!

TOTTENHAM: QUE “BIG” DESILUSÃO!

Está reduzida a apenas um elemento a “armada lusa” de treinadores na Liga Europa, depois de cumpridos os oitavos de final da competição. Sendo mais ou menos pacifico que se adivinhavam os afastamentos de Luís Castro, do Shakhtar – correm rumores, também pela prestação menos conseguida na Liga, onde ocupa a segunda posição a quatro pontos de distância do Dínamo Kiev, de que estará de saída dos ucranianos no final da temporada -, frente à Roma, de Paulo Fonseca, depois dos 0-3 na capital italiana, e que Pedro Martins, responsável pelo Olympiakos, também estava em maus lençóis após o 1-3, de Atenas, frente ao Arsenal, ninguém acreditava que o Tottenham, de José Mourinho, que venceu o jogo da semana passada, por 2-0, frente ao Dínamo Zagreb, pudesse ser eliminado. Mas foi. Com estrondo!

Foi no prolongamento que tudo aconteceu, sempre pelos pés do mesmo futebolista: Orsic, autor dos três golos que garantem aos croatas a continuidade da competição – os ex-sportinguistas Ristovski e Misic também colaboraram no surpreendente desfecho –, e deixa o treinador português numa situação incómoda após esta “big” desilusão, de desfecho pouco previsível, ainda que a equipa esteja em posição de poder, até, classificar-se para a Liga dos Campeões, quando lhe faltam cumprir 10 jogos e tem, a 25 de abril, a final da Taça da Liga.

Relativamente aos outros técnicos, confirmou-se a superioridade romana, com a equipa a repetir o triunfo, agora por 2-1, em jogo disputado, em Kiev, enquanto o Olympiakos deu um ar da sua graça, ao vencer em Londres, pela diferença mínima, mas ficando pelo caminho depois do desastre do primeiro jogo. Agora, é esperar pelo sorteio de hoje, a ter lugar em Nyon, após serem conhecidos os emparelhamentos da Champions, mas a Roma, pelo que vem fazendo, está claramente no lote de favoritos à conquista do troféu.