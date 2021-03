Sessão de Cinema: “Mystic River”

Nos Óscares referentes à produção de 2003, “Mystic River” arrebatou os dois prémios masculinos de interpretação: melhor actor para Sean Penn, melhor actor secundário para Tim Robbins. Além do mais, na história estatística da Academia de Hollywood, essa era um proeza invulgar: desde Ben-Hur (1959) que nenhum filme tinha sido distinguido nessas duas categorias.

Seja como for, mais do que a raridade do facto, importa sublinhar a sua, por assim dizer, regularidade artística. Como? No interior da obra de Clint Eastwood, ele que se estreou como realizador em 1971, com Destinos nas Trevas, “Mystic River” ilustra um especial empenho no trabalho com os actores, na procura de todas as nuances de cada personagem — muitas vezes, como é sabido, numa elaborada auto-encenação.

“Mystic River” é um dos casos em que Eastwood não participa como actor; curiosamente, trata-se do primeiro título da sua filmografia em que o seu nome surge como responsável pela música. Além de Penn e Robbins, encontramos um notável elenco — Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney, etc. — a viver um drama familiar e social abrangendo várias décadas, desde o abuso sexual a que um rapaz é sujeito em meados da década de 1970, até aos ecos trágicos desse episódio, um quarto de século mais tarde.

Através de uma intriga com o seu quê de policial, Eastwood surge, aqui, como um subtil retratista das lógicas familiares e da sua relação com a dinâmica social. Nesta perspectiva, “Mystic River” (agora disponível em streaming) funciona também como uma saga sobre a cidade de Boston e as suas vivências ao longo de várias décadas — na sua origem, convém lembrar, está o romance homónimo de Dennis Lehane, publicado em 2001.

