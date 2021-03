Os Óscares nas plataformas virtuais

Como vai ser a 93ª cerimónia dos Óscares, marcada para o dia 25 de abril? Em boa verdade, face à conjuntura pandémica, as dúvidas são mais que as certezas. A Academia de Hollywood mantém o seu plano, mas ninguém sabe se haverá, de facto, um espectáculo ou apenas um “encontro” virtual com os nomeados em suas casas…

Seja como for, algo mudou. Não tanto os filmes, mas a sua visibilidade. Dito de outro modo: a predominância do streaming ao longo do último ano faz com que alguns títulos, noutras condições mais ou menos raros, estejam disponíveis para os espectadores de todo o mundo.

Claro que há os exemplos óbvios, precisamente porque estão na linha da frente das nomeações, incluindo “Mank” e “Os 7 de Chicago”. O certo é que tais títulos surgem na Netflix ao lado de objectos menos óbvios como “Crip Camp” [trailer] e “My Octopus Teacher”, ambos nomeados para melhor documentário, ou “If Anything Happens, I Love You”, este um dos títulos na corrida para melhor curta-metragem de animação.

Quer isto dizer que, embora aguardando com expectativa a reabertura das salas, podemos aceder a filmes que, nos circuitos tradicionais, nem sempre encontravam o seu espaço. Destaquemos, em particular, o exemplo de “If Anything Happens, I Love You” (disponível com o título “Se Acontecer Alguma Coisa, Adoro-vos”), um belo exercício de desenhos animados que coloca em cena uma situação de profundo dramatismo, pouco frequente neste tipo de produção.