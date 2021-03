Benfica na rota dos milhões!

Não se pode dizer que tenha sido um jogo arrebatador, como se da Liga dos Campeões se tratasse, mas foi o desafio em que o Benfica se superiorizou ao Sp. Braga, seu cotado opositor, e concretizou o objetivo de apoderar-se da posição de era pertença dos minhotos antes de se iniciar a jornada e lhe permite, para já, poder estar em lugar de pré-eliminatória da mais importante competição de clubes do Mundo, o que quer dizer, tão só, que começa a olhar de forma efetiva para os milhões de euros que a entrada na fase de grupos garante a todos os emblemas que lá chegam.

Chegou, então, a equipa de JJ ao terceiro lugar da tabela, porque foi melhor nos 90 minutos, contra 11 enquanto Fransérgio não foi expulso ou contra 10 depois do afastamento, injusto, do capitão minhoto, mas ficando a sensação de que, mesmo sem ter marcado até à decisão do árbitro, que os encarnados foram bem mais organizados enquanto estava tudo como no início, pois é notório o crescimento da equipa, agora que foram debelados todos os problemas que a levaram a viver um inverno bastante agreste…

Queixam-se os bracarenses do desempenho do árbitro. Têm razão: João Pinheiro é um bom árbitro, dos melhores de Portugal, mas ainda que tivesse a aplicação da Lei do seu lado, aquele toque do brasileiro em Rafa não era, parece-me, a mim e a muitos especialistas, merecedor de punição amarelada. Porém, António Salvador, o líder dos minhotos, que disparou em vários sentidos no final do desafio, esqueceu-se de ir à sala de Imprensa em Famalicão depois do jogo em que a sua equipa empatou… com um pontapé de penaltie inventado por Ricardo Horta. É a memória no futebol que é assim, mas não devia ser. E enquanto não for… nada feito.

A partir daqui as 10 jornadas que faltam – ainda bem que há seleções para acalmar alguns ânimos… - vão ser ainda mais discutidas. É certo que o Sporting descansa calma e tranquilamente sobre a vantagem de 10 pontos que tem sobre o FC Porto, 13 sobre o Benfica e 14 a mais que os bracarenses, mas com tanta coisa ainda por jogar… Até porque os encarnados querem atacar a posição que é detida pelos portistas e estes não perdem de vista a liderança. Desde que seja tudo limpinho… o futebol até agradece!

PÉSSIMO EXEMPLO DE DOIS LÍDERES

Normalmente são os treinadores que impedem os futebolistas de chegar a vias de facto quando as coisas aquecem em demasia; desta vez foram os futebolistas que impediram que dois treinadores se esmurrassem. Sim: que dois treinadores se esmurrassem. E o insólito não aconteceu em nenhum país da América do Sul ou do Terceiro Mundo. Foi em Portugal, no recinto do Portimonense, num jogo da I Liga, entre a equipa algarvia e o campeão nacional, FC Porto. Protagonistas: Paulo Sérgio e Sérgio Conceição.

Um acontecimento triste, do pior que o futebol já viu e que grande parte do país (e sabe-se lá onde mais…) pôde assistir em direto, qual pré-match de um combate de luta ou de boxe, que só por si não merecia qualquer comentário mais. Mas, não. Há mais qualquer coisa para referir, especialmente porque estamos a falar de duas figuras do futebol que têm a responsabilidade de liderar outros homens e servirem de exemplo. Por muitas desculpas que tenham pedido no final da refrega, não há nada que tenha justificação para o que aconteceu, nem sequer poderem estar de cabeça quente com o se passava no relvado, muito menos apontar-se que não havendo público se ouve tudo e mais alguma coisa. Por isso mesmo, devia imperar a educação. Agora, como medida exemplar, é de esperar que o sempre douto CD não deixe de aplicar penalizações, de forma a que se evite a repetição de mais cenas chocantes. Daquelas com bolinha vermelha no canto superior direito…

PORTUGAL TEM O CATAR NO HORIZONTE

É sem pode contar com algumas das suas principais pedras, especialmente Ruí Patrício e Pepe, baixas de última hora, também William Carvalho, mas onde cabem os estreantes Nuno Mendes e Palhinha e os regressados José Sá, Cédric, Renato Sanches, Neto ou André Silva, que a seleção principal de Portugal inicia, amanhã, em Turim, frente ao Azerbaijão, o início de um caminho que se deseja termine apenas em 2022, no Catar, país onde terá mais uma edição do Campeonato Mundial, competição que Fernando Santos, o selecionador, e Cristiano Ronaldo, o capitão e principal figura da equipa, já assumiram que sonham conquistar.

Além deste primeiro encontro, que se realiza em Turim, devido às restrições impostas pela pandemia, o conjunto luso cumpre mais dois: sábado, em Belgrado, frente à Sérvia, de hoje a oito dias no Luxemburgo, com o selecionado deste país. E, com todo o respeito que os três rivais merecem, não passa pela cabeça de ninguém que uma formação que ostenta o título de campeã da Europa e quer fazer o mesmo no Mundial, não faça o pleno somando os 9 pontos em discussão. É sobre isso, sinceramente, que espero poder escrever depois do terceiro confronto.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONDECORA ABEL FERREIRA

Foi na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém que Abel Ferreira, a exemplo do que já acontecera no passado com Jorge Jesus, mas numa cerimónia muitíssimo mais concorrida, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agraciou, esta segunda-feira, o treinador do Palmeiras, que esteve acompanhado por sua mulher, com a Ordem do Infante D. Henrique, resultado das mais recentes conquistas pelo “verdão”, concretamente a Taça dos Libertadores e a Copa do Brasil.

Abel Ferreira, que chegou ao clube brasileiro no final do ano passado, rapidamente se tornou um ídolo para os adeptos do clube paulista, como reflexo do trabalho desenvolvido na equipa – a aposta em futebolistas da “cantera” palmeirense foi evidente – e que levou o clube a conquistar pela segunda vez a Taça dos Libertadores (o anterior triunfo tinha sido obra de Luiz Felipe Scolari), chegar à final do Mundial de Clubes e vencer a Copa do Brasil, frente aos também brasileiros do Grémio.

Apesar de muito cobiçado por outros clubes, especialmente na Europa, o treinador português, tudo o indica, vai continuar a defender as cores do famoso clube, provavelmente, agora, com objetivo de conquistar o Brasileirão, onde o Palmeiras é, normalmente candidato, competição onde encontrará outro técnico português: trata-se de António Oliveira, técnico, de 39 anos, o mais jovem da competição, aliás, filho de Toni, essa grande figura do nosso futebol, que vai liderar o Atlético Paranaense.