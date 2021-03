Moedas na maionese

O candidato do PSD e do CDS à presidência da Câmara esteve esta segunda-feira no Polígrafo, na SIC Notícias, e prometeu "proteger Lisboa de novas pandemias". Qual túnel do Marquês, qual quê (bem que ele já afirmara: “A política não é só feita de grandes obras de betão”)!

Para concretizar tal ambiciosa missão, para a qual um engenheiro civil com um MBA em Economia não terá o melhor dos currículos, o candidato convidou Pedro Simas, um dos virologistas que se tornou presença assídua nas televisões ao longo do último ano (graças a uma indiscutível capacidade de comunicação, predicado que como bem sabemos não tem abundado entre os gestores públicos da pandemia) e que assim se converteu no primeiro porta-estandarte de uma coligação que assumiu a estratégia de “agrupar partidos e independentes”.

Simas irá “coordenar a realização de um plano de preparação da cidade de forma a antecipar futuras crises pandémicas com o objetivo da cidade e os lisboetas não voltarem a sofrer o abalo sentido pela COVID-19”.

Em entrevista ao Expresso, no último sábado, Moedas ainda ensaiou um passo na direção certa: questionado sobre se a pandemia vai obrigar as câmaras a gastar muito dinheiro durante muito tempo, o candidato respondeu que “é preciso desenvolver apoios económicos mas também psicológicos aos mais idosos que estão isolados, e aos mais novos que ficaram em casa mas que perderam tudo o resto.

E ainda há os pequenos comerciantes e os que viviam do turismo: é preciso ajudar”. Mas logo na entrevista seguinte, em vez de concretizar como pretende por em prática tão evidentes e necessárias medidas, não resistiu ao estardalhaço.

Não, o objetivo não é “proteger Lisboa de novas pandemias”. É outro e bem mais prosaico: tirar descarado proveito eleitoral do tema (e dos protagonistas) do momento. Numa metáfora fácil: aproveitar a onda e surfar na maionese. Para alguém que elegeu como mote de campanha "novos tempos" é demasiado déjà vu.