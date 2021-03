Sessão de Cinema: “Os Miseráveis”

Como todos sabemos, o incremento da produção documental neste século (e também o alargamento dos respectivos circuitos de difusão) tornou-se um dado fundamental do universo cinematográfico. Vale a pena acrescentar que tal fenómeno tem contaminado os chamados filmes de ficção que, por vezes, integram surpreendentes componentes documentais.

Um bom exemplo poderá ser a produção francesa “Os Miseráveis” (2019), disponível em streaming. O seu começo possui, aliás, a energia de um invulgar momento de natureza documental. Assim, vemos os Campos Elíseos transfigurados pelas comemorações da vitória da França no Mundial de Futebol de 2018 para, a pouco e pouco, irmos descobrindo um pequeno grupo de personagens — são habitantes de Montfermeil, uma zona dos subúrbios de Paris marcada por por muitas formas de instabilidade social e, em particular, pela tensão entre alguns grupos e as forças policiais.

Trata-se da primeira longa-metragem de ficção de Ladj Ly, cineasta francês, de ascendência maliana, cuja experiência anterior se enraizava, precisamente, no documentário. Em “Os Miseráveis” ele consegue a proeza de construir uma narrativa cuja riqueza dramática — e até, em alguns aspectos, melodramática — integra elementos de contundente realismo.

No Festival de Cannes de 2019 foi um dos acontecimentos mais emblemáticos, acabando por arrebatar o Prémio do Júri (“ex-aequo” com “Bacurau”, produção brasileira assinada por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles). “Os Miseráveis” chegou mesmo aos Óscares, com uma nomeação para melhor filme estrangeiro, mas não ganhou. Em França, nos Césares, foi consagrado como melhor filme do ano.

Filmin